世界衞生組織上個月中已提出警告，新冠肺炎將會在歐洲大爆發，意大利就首當其衝爆個不停，成為歐洲爆疫最嚴重的國家，最大原因，與歐洲人個性崇尚自由及相信個人免疫能力有關。同樣，歐洲其他國家也離不開這種自然免疫概念，當中英、法、德最初以「群體免疫」應對，期望把疫症放緩，讓百分之五十到七十的人感染病毒後，產生「多數免疫」的效果，這與世衞提倡的「消滅病毒」做法截然不同。

英國首相約翰遜及衞生大臣夏國賢先後確診新冠肺炎，要在家中自我隔離，約翰遜說會在家中透過視像會議繼續領導政府抗疫，最新有首席醫療官克里斯惠蒂有病徵，正進行自我隔離，英國情況極不樂觀。

法德兩國眼看疫情肆虐，無法不改變應對疫症的思維，從放任轉為強硬對抗，德國總理默克爾月中罕見地發表電視講話，籲國民全力對抗新冠肺炎，這是德國自二次大戰結束以來最大的挑戰。法國總統馬克龍形容是「戰爭狀態」，要求國民離家出行必須在官方網址登記事由，否則罰款，之後更推出不少堵截病毒傳播措施。反觀英國最初的「群體免疫」理論捱不過去，確診人數增多，無法不宣布更多管制人流及聚集的措施。

歐洲遭新冠肺炎打得落花流水，步伐大亂，基礎來自認為新冠肺炎病毒無法消失並與人類共存，需要社會形成群體免疫，但又不會在短時間有大量感染，確保不癱瘓醫療體系，針沒有兩頭利，病毒不會隨便受控，西方做法與世衞「消滅病毒」背道而馳，內地是圍殲病毒，與當年沙士病毒一樣，不與之共存。

德國總理默克爾近日與國家領導人習近平通電話，望與中方開展疫苗、藥物研發等領域科研合作，習近平表明在二十國集團領導人應對新冠肺炎特別峰會時分享，當然是強力堵截傳播而不是與病毒共存。