美國股市經歷了兩個星期災難式的暴跌後，本星期出現強勁反彈，道指整個星期計升百分之十三，創一九三八年以來最大單一星期升幅，香港股市亦反彈不少，小股民固然開心，但原因是美國聯邦儲備局在周一開市前，宣布無限量化寬鬆，不設限額購入國債和按揭抵押債，並繼續零利率政策，保證市場有足夠的資金流動，通俗一點說就是三個字：印銀紙。但這次美國放水的一系列動作，筆者大膽預測，將會引發世界性的金融洪水，大家要有心理準備或有洪水滔天的來臨。

量化寬鬆印銀紙是一個國家級的財技，目的是買時間，解決自身問題，當中包括處理不良資產，包括那些入不敷支債台高築、生產力低下導致競爭力不足但又影響民生的企業等。如美國自二○○八年金融海嘯後，已啟動多次量化寬鬆，但從來沒有面對財政和經濟結構問題，反不停依賴量化寬鬆這種特效藥，而壟斷資產階級卻在資產增值中不能自拔，無疑是飲鴆止渴，對實體經濟的幫助甚微，反而因大量流動資金導致資產泡沫，樓價飆升，鈔票貶值，打工仔辛苦工作賺得的薪金被蠶食，造成更嚴重的貧富懸殊和社會矛盾。由於美元是國際貨幣，世界各地都不得不跟從這種寬鬆的貨幣政策，對全世界的工人階層來說，美國帶頭的長期量化寬鬆，就如同在荷包打劫的剝削行為。

但為甚麼美元沒有出現嚴重貶值？美國國債又繼續有人買呢？背後就是美元霸權和軍事霸權的組合拳，美元霸權是綑綁策略，美元是大宗商品（特別是石油）的國際交易貨幣，各國都必須持有相當的美元和美債做儲備，所以各國無疑都不想或不敢刺破美元這個泡沫。軍事霸權就更容易理解，當某國表示不使用美元作石油或某些重要交易，炸彈就飛到他們頭上，這些事例過去屢見不鮮。這種以比試拳頭大而形成的不對稱優勢，透過美元霸權對別國進行經濟剝削的模式，不就是帝國主義的本相嗎？

但帝國主義在歷史上始終要覆亡。美國要維持霸權的成本實在太大，至今國債已超二十三萬億美元，是本地生產總值百分之一百零六，更是○○年的四倍，到期的美國國債加上利息支出，竟比整個美國聯邦政府的收入還要高。美債雪球愈滾愈大，可能將成人類歷史上最大的龐氏騙局。美帝國模式要續命，無限發債亂印銀紙，首要保住美債泡沫不能被戳破，就只能在世界各處亂點火頭，務求令資金回流美國，再乘機剝奪別國的資產，前蘇聯的解體、日本迷失三十年，就是美帝模式的犧牲品，這場即將來臨的經濟和政治災難，我們不能不防。

本來在股票市場動盪之時，政府以不同方式為市場注入資金，穩定市場信心，無可厚非，但筆者在此做一個比喻，如果一隻大船在一邊被鑿穿了一個大洞入水，趕不及維修導致船隻傾側，船長會在另一邊也鑿洞令其入水平衡，然後爭取時間做維修恢復船隻的正常浮力。但如果船長沒有趕及維修，期間又只以鑿洞求平衡，如是者大家都不難想到結局。歷史上雖有不少聲稱永不沉沒的大船，但今天美國這艘大船的結局就可堪想像了。