正論：社交戒嚴一片亂　港府防疫豆腐渣

限制聚集人數的「社交戒嚴令」昨日凌晨實施，同時是規管食肆及六類娛樂場所禁令生效後第一個星期日，市面可謂一片混亂。既有食肆不理禁令繼續「枱貼枱」做生意，也有食肆不為顧客探熱便放行，更有議員聚集人群派口罩惹起爭議。但最令人擔心的是，外傭及南亞兵團繼續大堆頭聚集，隨時成為殺傷力驚人的播毒炸彈。港府一味依靠市民自律，不僅一廂情願，更同開門揖疫無異。

本港昨日新增五十九宗新冠肺炎病例，累計確診人數已突破六百大關。本月初只有約一百宗確診個案，不足一個月竟急升逾五倍，依此勢頭觀之，破千恐怕只是遲早問題。值得注意的是，昨日的新增病例之中，雖然大部分為輸入個案，亦有部分與蘭桂坊樂手群組有關，但有六宗未能找到源頭，證明病毒正在社區散播。醫管局總行政經理何婉霞坦言隔離病床緊絀，病人平均要等一天才獲安排隔離病床，情況令人憂慮，擔心病例每天數十宗增加會令公院不勝負荷，要求市民緊守防疫措施，留在家中不要外出聚集。

很可惜，專家有專家的擔心，人們有人們的不理。昨日中環、銅鑼灣及旺角都有大量外傭聚集，不但無視「社交戒嚴令」，對不得多於四人聚集的規定視若無睹，大部分人更沒有戴口罩，期間興高采烈談天說地，分享食物，口沫橫飛，情況令人不寒而慄。尤其是本港家居環境狹窄，外傭又多負責照顧家中長者及小孩，一旦受到感染，勢必令僱主全家受害。更不必說，西九龍多區天橋底的「南亞新村」繼續烏煙瘴氣，有人更隨處便溺，簡直是病毒溫床。由於南亞新村跟民居十分貼近，只要有一人受感染便有機會造成社區大爆發。南亞兵團犯案纍纍本來已是治安毒瘤，現在更恐進一步淪為播毒炸彈，怎能不令人膽戰心驚？

事實上，本報早於本月初已頭條報道外傭及少數族裔防疫意識低，屬播毒高危群組，敦促港府多渠道發放防疫資訊，堵塞漏洞。無奈言者諄諄，聽者藐藐，港府將第四權的善意提醒當成耳邊風。可以看見，港府「擠牙膏式」推出防疫措施以來，沒有一項是針對外傭而設，只知將防疫責任推給僱主。目前確診感染的外傭已增至約十人，證明播毒風險與日俱增，要是只有僱主遵守戒嚴令而家中外傭不遵守有甚麼用？同樣地，港府針對少數族裔的防疫宣傳少之又少，甚至至今仍對南亞假難民來者不拒。須知南亞國家衞生水平低下，港府對來自這些國家的假難民無任歡迎，禍水自引，和拿市民性命較飛有甚麼分別？

面對戒嚴令實施後亂象叢生，港府廢官不但不以為憂，更一副處之泰然的模樣。食衞局局長陳肇始揚言防疫禁令主要靠市民自律遵守，而不是靠檢控。別看港府規定違者定額罰款二千元，最高更會罰款二萬五千元及五萬元，以及監禁六個月，但當局有法不依，執法不嚴，罰則再多再嚴也是沒有意義。同樣情況也見於檢控違反隔離令人士，被警方截獲者有七十多人，但真正被檢控只有寥寥數人。倘港人真的如廢官所說懂得自律，豈會出現戴着手帶上街吃車仔麵、剪爛手帶周街玩的情況？林鄭又豈會假惺惺灑下鱷魚淚？

事實擺在眼前，連本港市民也不知自律為何物，更不可能寄望「非我族類」的外傭和假難民自律守法。本港外傭人數近四十萬，哪怕只有千分之一的人受感染，也是香港承受不起的重。至於假難民更是禍港殃民，別說疫症肆虐不應再接收免遣返聲請者，其實港府早就要實行即捕即解，退出聯合國《禁止酷刑公約》，徹底解決假難民造成的治安和財政問題。正如本報「正論」昨日指出，香港進入「戒嚴」狀態，不夜城死寂一片，經濟癱瘓隨之而來便是罪案激增，港府還要放任假難民作奸犯科，特區勢必萬劫不復。

屋漏偏逢連夜雨。財爺陳茂波提到在疫情肆虐下，本港以至全球經濟將非常疲弱，環球經濟於今年上半年出現收縮已成定局，香港經濟更難如沙士般在幾個月後反彈，意味前景一片黑暗。一榮俱榮，一損俱損，全球惟有同心抗疫方有脫險之日，問題是，港府防疫漏洞百出，和豆腐渣沒有分別；救市紓困措施又斤斤計較，敷衍塞責。香港這艘破船在廢官掌舵下載浮載沉，只怕一個巨浪翻來，隨時死無葬身之地。