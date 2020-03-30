世界視線：檢測工作失先機　美國坐等疫來襲

美國的新冠肺炎確診個案數量已超越中國，躍居全球最多病例的國家。有人形容，疫情去年底在中國首先爆發，為以美國為首的西方國家贏得了應對時間，可惜美國總統特朗普起初漫不經心，白白浪費掉抗疫的黃金期。

以美國幅員的廣大，大城市人流之密集，疫症初期的檢測工作至為關鍵，只有當零星個案受到監察，病毒才不會出現大規模擴散。但現實是，直到本月初，美國的病毒檢測工作仍然似有若無，衞生及公共服務部部長阿薩爾早前透露，全國病毒檢測次數僅為三千六百，被專家質疑速度太慢，而即使是三千六百這一數字，亦有「攙水」之嫌，事關部分個案須接受多次檢測，真正接受檢測的人數遠低於此數。

美國在檢測方面完全失敗，特朗普絕對難辭其咎。疫情初起時的整個一月以及二月初，特氏把全副心思放在應對參議院的彈劾表決，無暇亦無心思留意疫情發展。當時的防疫跨部門應變小組由阿薩爾領導，但據聞並不能「直通天聽」，而必須透過時任署理白宮幕僚長的馬爾瓦尼下情上達。誰都知道，當時馬爾瓦尼正在白宮坐冷板櫈，不久後就被調任美國駐北愛特使，特朗普對小組的重視程度，可見一斑。

正當大部分國家對科研機構拆牆鬆綁之際，美國卻反其道而行。華盛頓大學一名傳染病專家表示，早於一月美國出現首宗確診個案時，她便向州和聯邦政府要求將測試中的檢測方法付諸應用，然而疾病控制及預防中心堅持，必須獲得食品及藥物管理局（FDA）批准。在強大輿論壓力下，FDA承諾「研究」放寬相關規定，但要真正落實，不知將拖到何年何月。

美國的病毒檢測大落後，直到特朗普委任副總統彭斯掛帥疫情應對小組，特氏親自上陣主持每日新聞發布，情況才有所改觀，可惜為時已晚，一場全國大爆發無可避免。事實證明，重重審批的僵化制度，在太平盛世或者問題不大，惟一旦國家到了戰時狀態，「全國一盤棋」、「集中精力辦大事」的舉國體制，方可迅速穩住局面。