神州觀察：輸出劣質試劑盒　國際形象再受挫

內地新冠肺炎疫情回穩之際，全世界卻在遭受愈來愈嚴重的病毒入侵，剛剛緩過氣來的中國政府似欲趁此洗脫「輸出病毒」的污名，重塑國際形象，又是派遣醫療隊，又是捐助防疫物資。怎料多國政府接連踢爆受贈或採購的華製病毒檢測試劑盒質量差劣，耽誤救治工作，令人尷尬不已。

菲律賓衞生部官員日前證實，根據世界衞生組織的標準，在對中國早前捐贈的十萬個檢測試劑盒先期測試中發現，其檢測準確率只有百分之四十，為保證國民健康安全，決定暫不啟用及封存該批物資。該官員稱，按照同樣的標準，其他國家及團體送予的試劑盒都比較準確，瞬間有種被打臉的感覺。

俗話說，不怕不識貨，就怕貨比貨；凡事只要有比較，即可辨別出優劣。然而，在國際人道救援問題上，就算不需貨比三家，獨力行善，也不能拿這種品質低劣的物資來糊弄人吧？遺憾的是，類似情形已非首次出現，此前西班牙、捷克、土耳其等國都反映來自中國的檢測試劑盒準確率太低，有的更低至只有百分之二十左右，不但得物無所用，甚至還需將之前的檢測結果推倒重來，可謂費時費力，延誤防疫時機。這難免叫人心生疑惑，中國此舉到底是在發揚人道主義精神，還是在坑人？

由此更讓人聯想到，中國自身在作病毒檢測時所用的試劑盒有多少質量保證，又存在多少甩漏問題？不可不知，早在內地疫情吃緊之時，就傳出趕工趕產、大幅縮短試劑盒審批時間等消息，當時更有內地專家坦言相關篩檢準確率只有三至五成，但是沒有辦法，所謂事急從權，能將就着用，總比甚麼都沒有的好。

問題是，彼時戰事吃緊，醫療產品質量參差尚可用迫不得已作推搪，可如今形勢一片大好，本土疫情基本上已經「清零」，生產試劑盒應該具備充足的條件，那為何質量還停留在當初的水平？更要接連發生醜出國際的事件來，當局又是怎樣做好質量把關工作的？就像出貨給西班牙的深圳某生物公司，根本未經國家藥監局註冊審批，卻又宣稱擁有歐盟市場准入資格認證；政府將責任歸咎於廠商違規交易，廠商則賴西班牙未按產品要求操作，如同在互相甩鍋，縱然當局表示會就事件展開調查，怕也是污水難洗。

有鑑於國際疫情日趨氾濫、試劑盒等醫療物資嚴重緊缺的狀況，國內不少廠家已按捺不住喜悅心情，開足馬力加快生產，據指目前已有數十個國家向中國提交訂單。只是醫療物資人命關天，容不得半點假冒偽劣，不管是捐贈還是售賣，代表的都是國家形象，都應該按規則辦事，否則這場行善洗白之旅很可能適得其反。