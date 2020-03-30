功夫茶：名為投訴實玩嘢　仇警妖風要痛打

係人都知香港人鍾意投訴，郁吓就打上電台、寫信去報館或面書唱衰等等；投訴警察有「投訴警察課」，仲有「獨立監察警方處理投訴委員會」隆重其事。有幅寫景名聯：「樓高但任雲飛過，池小能將月送來」，嗱，功夫茶認為，投訴警方，大事小事不需託雲付月，一個電郵或電話，原來都可以製造好多無厘頭嘅所謂「投訴」！

自去年六月反修例黑暴至本月初，警方共接獲一千六百七十八宗與反修例示威有關嘅投訴，當中一千一百零九宗屬「須知會投訴」，即係第三者作出嘅投訴，仲要大多數係根據媒體報道或網上資料進行投訴；乜港人忽然之間變得咁有「正義感」咩？有咁多「正義朋友」，關仁隱事都一一攬晒上身？若然咁多「正氣」，香港又點會充斥一片妖氣迷霧，搞到黑白不分、是非不明、漢奸亂港！

之不過警方指出，投訴人原來連事件、時間、日期或地點都未能提供，增加咗調查困難喎！阿哥，投訴人鬼祟過坑渠老鼠，躲在暗角施冷箭，呢啲宵小嘅投訴根本就無效！更離奇嘅係，當中百分之六十六即約七百宗投訴個案係由十七人提出，其中一個「投訴人」作出一百七十宗投訴！顯示有人提供範本發動網民就同一事件作一式一樣嘅投訴，最終製造大量投訴現象，應該係假象至真。換言之，餘下五百六十九宗係由當事人提出，警方稱之為「須匯報投訴」。功夫茶有啲迷惘，一時「須知會投訴」，一時又「須匯報投訴」？簡單講句，前者「投訴無效」，後者「投訴有效」，就係咁簡單！

嗱！計功夫茶話，依家「投訴多似狗，謠言滿街走」，喂！一條友作出一百七十宗同一事件一式一樣投訴，智商只要有「神童局長」羅致光一半，即八十，甚至更低至五十，都知呢啲唔係「投訴」而係「尋釁滋事」，應該學內地咁，捉佢出嚟，堂堂正正應予以行政拘留十五日吖！司底驊唔好作狀霸住毛坑想拉矢咯，認真諗諗法例好喎！

功夫茶不久前已經再三強調，要打擊網上妖風邪氣，警方要硬起來做真漢子！否則「黑警」畀人講一百次就當真！之前果然來個「凌晨行動」，拉咗民主黨中西區區議會主席問話，確係撥亂反正好開始！呢，話口未完，日前又喺屯門拘捕一名男子，佢係通訊軟件「開掛之達人」群組擁有人及管理員，涉嫌「煽惑他人有意圖而傷人」及「煽惑他人作出公眾妨擾」等罪。警方話會循多方面再作調查，並會徵詢律政司意見。功夫茶警告司底驊，唔好警方一味拉人，你就一味檢控無能！正經做吓嘢啦唔該！要網上妖人做「趴街之廢人」！此時此刻，唔好扮千手觀音，話自己忙於勤洗手吖！