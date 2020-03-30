特朗普的「美國優先」，結果使美國疫情失控，確診人數超越中國，而且還在急劇增加之中。由於對新冠肺炎疫情的恐懼，也對特朗普政府防治疫症全無作為失去信心，美國股市也連續大跌。兩相影響之下，上星期美國初領失業救濟金人數，由不足三十萬人，突然升至三百多萬人，顯示出疫情導致部分州市封城停市，嚴重打擊了美國的市場經濟。

美國貧富懸殊的趨勢惡劣，美國的市場制度着重短期利潤，偏重資本，就業人口多是手停口停的臨時工、合約工，連有薪病假也付之闕如。社會的風氣是超前消費、負債消費，許多人民是家無恒產，醫療保險缺乏的人口達數千萬之數。即使是中產階級，也少有積蓄。

今次新冠肺炎疫情帶來經濟停頓的程度高，失業人口會暴增，而美國的失業救濟金只是短期解困，難以支持較長期的失業。按照現時的疫情來看，特朗普要求四月中全國重新開放復工復市，應是政府知道停工的危機嚴重，拖延至四月中以後便會有更惡劣危急的情況。但是疫情方起，正在擴散，怎可以在兩、三星期內克服呢？

疫情也帶來市民的搶購潮。別國是搶購糧食、廁紙，或如德國之搶養雞，目的在於雞可生蛋，源源不絕。美國搶購的則是槍械，反映美國社會的特殊狀態，一是童黨、黑幫、毒販早已盤據大城市的許多地區，治安惡劣。二是部分貧民民風強悍，加上槍枝容易取得，更加劇犯罪活動中的暴力傾向，動輒用槍搶劫打鬥。美國警察的暴力是世界著名，正是由於罪惡氾濫，隨時有使用槍械的暴力。

今次這樣嚴重的疫情和失業潮，搶劫犯罪比率必增。過往韓裔在美國的大城市組織聯防自保，最近在美華裔亦開始提出購槍自保，社區聯防，特別是因為特朗普政府的詆毀攻擊中國，把疫情歸咎於中國，更助長美國社會的種族主義、仇恨排華的思想，對華裔的暴力攻擊也必增。假若美國疫情和經濟進一步惡化，政治和社會的爭執紛亂會擴大，帶有種族主義的暴動便會此起彼落，美國政府也會藉機壓迫華人。

在美華人需要團結起來聯防自保，否則的話，人命財產的損傷不會少。中國駐美使領館也應提供協助，對美國政府施壓。但是人在他國，且已屬美國籍，不是中國國民，中國政府能做的有限。

疫情暴露了美國制度的種族主義本質，不易再迷信它的政治謊言，於全世界來說，是一個極佳的教育和對美轉變態度，可是美籍華人便受苦了。