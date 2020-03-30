日前習近平和特朗普通電話並告訴特氏，自新冠肺炎疫情發生以來，中國及時向世界衞生組織和包括美國在內的有關國家通報疫情訊息，包括第一時間發布病毒基因序列訊息，毫無保留地同各方分享防控和治療經驗。

習近平這樣講，是在駁斥特朗普一直散布的甚麼中國隱瞞疫情，若是早幾個月通知，美國就不會有疫情嚴重爆發的無恥嫁禍讕言，揭穿他欺騙美國公眾和國際視聽，攻訐中國，為他自己的自大無能、廢柴一般的「防疫」，導致美國疫情大爆發，尋找替罪羊。

習近平告訴特朗普，流行性疾病不分國界和種族，是人類共同的敵人，國際社會只有共同應對，才能戰而勝之，當前情況下，中美應該團結抗疫。此外，中國一些省市和企業正紛紛向美方提供醫療物資援助，中方理解美方當前的困難處境，願意提供力所能及的支持。

聽到這些，特朗普不知是啥滋味？不知他會不會、敢不敢告訴美國人民？旁觀者清，特朗普不是總愛說「大國競爭」嗎？然而在世界抗疫中，他哪有大國的樣子？在中國的表現面前，他的格局之小、品行之劣，表露無遺，甚麼「美國第一」、「美國繼續偉大」，讓他醜出盡、臉丟盡也。

當然，知錯能改，善莫大焉。通話中，特朗普向習近平詳細詢問了中方有關疫情防控舉措，稱「我高興看到中方在抗擊疫情方面取得了積極進展，中國的經驗對我很有啟發，我將親自過問，確保美中兩國排除干擾，集中精力開展抗疫合作，感謝中方為美方抗疫提供醫療物資供應」。看來，已經焦頭爛額的特朗普在諉過他人、大耍無賴之後不能不面對現實了。中國的防疫舉措、經驗和進展，再不能讓特朗普輕忽、冷嘲熱諷甚至抹黑了。

特朗普說，為了合作抗疫，他將親自過問，確保美中兩國排除干擾。事實上，他的身邊就有「干擾」因素，那個國務卿蓬佩奧在特氏改口不稱「中國病毒」後，不是還在國際場合胡謅甚麼「武漢病毒」嗎？特氏的「親自過問」管用嗎？