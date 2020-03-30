禍福無門，惟人自召；善惡之報，如影隨形。剛剛不久前，美國對中國爆發新冠肺炎疫情還在幸災樂禍，沒想到現眼報來得如此之快，中國疫情迅速受控，美國卻持續惡化，一舉成為全球最多確診病例的國家，而且不知伊於胡底，「真正的病夫」原來在這裏。

最好笑的是，特朗普至今依然嘴硬，一方面死撐美國確診病例急增是因為檢測有效，一方面質疑中國公布的數字有隱瞞。實際上，中國疫情早已受控，根本沒必要也沒有理由隱瞞，反而美國疫情失控，官方公布的確診病例及死亡數字都很值得懷疑。美國醫療系統早已不勝負荷，加上缺乏病毒檢測試劑等醫療物資，以致要放棄部分病人，真實疫情恐怕比人們想像的嚴重得多。美國疾病控制及預防中心主任雷德菲爾德早前承認，部分流感死者可能死於新冠肺炎。真相也許就在這裏，今個流感季節美國已有一萬多人死亡，當中到底多少人是死於新冠肺炎，只有天曉得。

不過，特朗普最關心的並不是疫情，而是自己的選情。他堅持要在復活節前復工復市，更批評反對者想令國家經濟變差，以阻止他連任。可見他為了爭取連任，根本不在乎疫情會不會繼續惡化。美國醫學專家估計，若特朗普急於下令解除封城，可能導致全國一億二千六百多萬人染疫、一百三十萬人死亡。而保守派人士竟認為，寧願犧牲長者也要保持經濟正常運作，這是多麼的冷血，又是多麼的無恥。

西方國家一直以文明社會自詡，口口聲聲尊重民主自由人權，原來統統是騙人的鬼話，一場疫症就將其虛偽和野蠻本質暴露無遺。事實再次證明，西方社會極端自私自利，注定不可能有真正的民主自由人權。美國對不同種族的民眾尚且不能一視同仁，對部分老弱病者尚且見死不救，又怎麼可能真正關心其他國家的民主自由人權？所謂的普世價值又從何談起？