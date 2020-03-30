香港的泛民主派議員吃裏扒外，遠方的美爹最近因為疫情自顧不暇，遙控指揮示威似乎稍有歇息，這邊廂泛民仍然不敢怠慢，在議會繼續搞風搞雨。立法會自從去年十月復會後，飽受「拉布」之苦，到現在內會正副主席之位依然未選出來，不少法案受到拖延，受害的是香港人，受益的竟然是一群不速之客，就是為禍香港多年的假難民。

受惠於聯合國《禁止酷刑公約》，假難民來港後可以濫用免遣返聲請程序留港，並以覆核及上訴等程序拖延時間，期間又不用關閉在禁閉營，取得行街紙變相自由行，現時滯港約萬人，不少人四出作惡，成為治安毒瘤，政府為了處理假難民，多年來更燃燒六十億元公帑。各界認為需要打擊這批禍胎，現時的《入境條例》有修訂必要，港府研究多年，改了又改，去年十月底向立法會提交十九項法案，包括《入境（修訂）條例草案》，不過，泛民在內會拉布導致停擺，政府大幅削減法案至四項，竟然抽起《入境（修訂）條例草案》，打擊假難民變成遙遙無期。

本來「加強版」《入境條例》多了不少針對性條文，包括限制聲請人須在抵港三個月內提出申請，即使聲請人已提出司法覆核，入境處可將他們遣離香港，並增加羈留權力，及把過往假難民明顯拖延的手段列入條例受到規限。困擾香港多年的治安毒瘤問題一度露出曙光，可是泛民抱着攬炒之心，不想大家有好日子過，總之癱瘓立法會便可向背後主子交差，今個立法年度還有三個多月時間，有多少工作做了？看來可宣布報銷了。

四海之內皆兄弟，泛民有美爹，反對派號稱連繫全世界，輸出革命，而來自南亞非洲等地的假難民，千里迢迢來港，竟有議員出手相助，有「假難民之父」及其兄弟姊妹坐鎮立法會，暫無後顧之憂，可以肆無忌憚繼續玩殘特區了。