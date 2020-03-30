一場新冠肺炎疫情全面擴散，全球陷入恐慌，各國力求自保。現今能夠成功應付疫情的國家其實不多，中國是其中表表者。雖然國內城市之間全面交往仍未通暢，北京依然嚴格限制外地人員進入，武漢及周邊城市居民要先拿到健康證明才准許外出，但是不少省市都已解封，放鬆了出入管制。現今內地大部分確診都是外來感染，看來舉國離全面解封不遠。

正當中國疫情稍為緩和之際，歐美國家正重複着中國的疫情，而且有過之而無不及。他們之所以重蹈中國覆轍，明顯與漠視疫情有關，初時只顧落井下石，嘲笑中國應對不力，先隱瞞疫情，後倉卒上馬，帶來重大的經濟損失。西方傳媒幾乎一致認為，疫情蹂躪是中國制度落後所致，否則哪會在中國如臨大敵、宣布武漢封城、調配全國醫護前往協助之時，歐美國家一不先囤積醫護用品，二不檢測手頭醫護人員的實力和設備，三不研究如何堵截切斷病毒源頭，四不細加分析中國陸續在國際醫學刊物發表的有關報告？結果疫症病毒入侵爆發，才發現準備不足，釀成傾全國之力也無法控制之局。

有些歐美學者認為，這次疫症蔓延全球，與美國在特朗普政府上台後，對待世界局勢採取「美國優先」政策不無關係。

正是因為特朗普政府的「美國優先」政策，美國一改二戰後悉心打造的世界領袖角色，不再講求事事帶頭，反而全面退縮，不惜要求其盟友分擔海外駐軍開支，充分顯示美國又要當霸主當領導，卻無意履行其作為領袖的義務。又如在處理對外貿易關係時，美國只顧利用其市場份額優勢，不惜以增加進口關稅作威脅，強迫這些小兄弟就範。他們忘記了自己昔日能夠叱咤風雲當上老大，很大原因是利用自己實力，照顧這些小兄弟。現今只顧「美國優先」，不肯作點犧牲盡點義務，誰會再聽其指揮棒？

看如今新冠肺炎疫情攻陷歐洲，特朗普初時只顧自吹自擂，說自己一早作好準備，疫情會迅即消逝；到後來美國失守，白宮上下統一口徑齊齊「甩鍋」中國，對歐洲受疫症創傷最重的國家如意大利、西班牙等作了甚麼實質幫助？既未見提供設備，也不見提供人手，不但沒有醫護物資援助，美國駐軍還截起部分醫護物資運送回國呢。

美國在國內「甩鍋」成功，但在歐洲又如何？不少國家面臨危難之際，轉向中國求援，從醫護物資到設備到醫療隊伍，連臨時醫療設備的方艙醫院都是向中國取經，可見他們也看清楚這個傳統的老大並不可依賴，「美國優先」已令其失去世界領導地位。