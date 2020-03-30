網傳一段西班牙醫生痛哭的短片，片中醫生披露馬德里的醫院在疫情肆虐下不勝負荷，呼吸機不敷應用，老人被迫移除呼吸機讓給年輕病人。理應救人的醫生卻做着決定病人生死的事，快令他撐不下去。

現在已是廿一世紀了，歐洲國家的領導人都是由民主選舉產生，但大疫當前，這些政府有為國民生死負責任嗎？西班牙是第四多確診個案的國家，情況正在急速「意大利化」，無計可施下竟將老人拋棄，難道老人就抵死？這是甚麼民主人權精神？

意大利的情況就更糟糕，死亡率逾一成，屬全球最高，病人屍體多到殯儀館也無法接收，活像地獄一般。美國更不用說，已躍升為感染人數最多的世界第一疫國，防護物資供不應求，已有醫生疑因保護衣不足而染疫身亡。如果說，西班牙選擇性救人的一幕遲早在美國上演，顯然不是危言聳聽。事實上，英美當初欲實施「群體免疫」，潛台詞便是放棄老人。日本經典電影《楢山節考》中，年輕村民將老人棄置山頭，任由他們餓死以免消耗糧食，劇情竟和現實驚人地相似。

比較起來，香港人是不是身在福中不知福呢？雖然我們不幸地有個無能政府，防疫亂七八糟，但因為有過沙士經驗，全民高度戒備，香港幾乎是全球最早戴口罩防疫的地區。目前確診個案急增，絕大部分屬於歐美傳入，可說是非戰之罪，怕只怕外國返港的人不爭氣，違反隔離令四處播毒而已。

隨着內地疫情明顯放緩，多日出現零本地感染，湖北逐步解封，詎料唯恐天下不亂的反對派政客竟然又舊事重提，叫囂全面封關，聲稱湖北解封隨時造成本港第三波大爆發云云。好心啦，英美輸入病例急增，他們不叫封關；中國疫情受控，他們反而嚷着封關。說穿了，不是為了防疫，而是為了政治。香港之不幸，除了有個廢柴政府，更因為有這班吃裏扒外的洋奴漢奸！