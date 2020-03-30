橫眉冷看：處理疫患也是一場賭博-陳偉強 大學講師

疫患一如賭局，未揭盅前很難斷言是開大、開小抑或開圍骰，旁觀的「賭錢專家」往往言人人殊，三個人可能就有三種推測，總有一個會料中。有時你真要賭一鋪才知輸贏，不能因謹慎而永遠不下注。

新冠肺炎病毒自去年十二月在中國武漢爆發，一度蔓延各省，造成建國後的一次大危機。很多人責怪中央反應太慢，應該及早全面圍堵才是。這種說法不無道理，但我對管治者會多幾分同情諒解。新病毒幾乎每年都出現，有時一年就有十種、八種，面對新病菌，衞生專家的意見往往不同，有人認為不會爆發疫情，有人認為會，更有人認為即使爆發也能控制得住。

換了你作領導人，應該相信哪一種意見？如果每逢有專家預測新病毒會釀成大患，你就先行封城，那麼你的城池十年之中恐怕也開不了多少天，百姓雖然不易病死，但是大多會餓死。因此，做父母官的，有時也得賭一鋪，只消好好管控風險，即使輸了，仍有能力翻本便是。

武漢爆發疫症前，中共官員定然是聽信了樂觀派專家意見，認為病毒可控，故一度讓百姓如常生活。這個錯要檢討，但不能算是死罪，因為當時世界衞生組織也是持相同看法，甚至認為病毒不會人傳人。只是今次賭局的結果是「開大」，由悲觀派專家勝出，終致爆出了一場大疫禍。

然而，世界衞生組織和中國樂觀派專家的誤判可以體諒，事關這種新冠病毒實在太善於偽裝，且看疫情在亞洲大爆發後，美國、英國專家們再細緻研究，仍然認為病毒不會在歐美廣泛傳播，白宮主人更曾語帶輕鬆地說，只消多洗手就能防疫，最終卻使美國成為世上確診患者最多的地方。

今次中國雖然賭輸，但是輸得可以理解，只消盡快開新一局，追回失去的本錢便行。