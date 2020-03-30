生為港人，老朽好無奈。自去年六月爆發反修例黑暴，至今年新冠肺炎肆虐，許多市民都活在惶恐之中。黑暴期間，你想準時返工難過上西天取經，不是遇到堵路，就是黑衣人阻港鐵開車，仲要關公上身：我哋為你擋子彈，你哋返少日工都唔得！好嘞好嘞，依家大人失業細路失學，愁困家中，滿意喇黑衣關雲長！

一個新冠肺炎，特區廢柴政府起初又係唔嗲唔吊，全球搜購口罩？結果令市民一罩難求，可憐公公婆婆迎風冒雨，通宵排隊輪候購買口罩！接着就是搶大米、搶廁紙，連安全套、衞生巾都盲搶，好一幅末日情懷走難圖。心情那麼灰，搶乜鬼安全套啫？依家謠言如疫播，全城又陷入恐慌，好多超市貨架上嘅大米又被搶購一空，連雞蛋都要限購！

廢官無能，玩殘市民！一個冇乜「科學根據」嘅社交禁令，搞到老闆、市民無所適從，嗌晒救命！唔好話小市民對禁止四人以上人群聚集有好多疑慮，食店老闆都頭痕！阿哥，若然你好信唔信，信前特首曾蔭權爵士話「每個家庭最好生三個」，嗱！依家出街食餐飯，兩公婆三條化骨龍合共五人，四人一枱，即係其中一個要被迫「骨肉分離」，或阿爸阿媽是但一個要彈開到另一張枱！食餐飯都咁麻煩，不如在家食公仔麵啦！

又或者一行九人去鯉魚門食海鮮，八人兩枱還好，九人就要三張枱，條魚點分呀？亦都好冇癮，索性一人一份碟頭飯啦！至於小店，座位已經唔多，依家要減半，仲要距離一點五米，點做生意呀！此外，愛在瘟疫蔓延時，結婚想擺酒都問題多多，四人一圍，筵開四十八席，其實即係正常十二人一圍嘅十六席， 玩乜嘢？憑「常識」即係疫情嚴峻，根本就不應有婚宴！少於二十人嘅婚禮可獲豁免，又唔知包唔包攝影師及律師等工作人員？這婚，縱結成，日後好大機會會有抑鬱症！