特朗普幾年來都用商家本色，以大國之力向其他國家經濟壓迫及貿易制裁，把絕對有利條件全歸美國，所以他時時刻刻掛在口邊的，就是他當總統就實現「美國經濟史無前例的成就」。但好景不常，新冠肺炎疫症來襲，疫戰打敗了貿易戰，擊潰特氏競選連任必勝的經濟牌。美國受疫情影響，股市與經濟大受打擊，今年無可避免陷入經濟衰退，只看如何遏止衰退幅度，或者是無能為力地「衰到貼地」。

過去一段日子特朗普炫耀的經濟成果，已遭美股最近的急挫全部消化，特氏無法再大談「股市又創歷史新高」。美國本土現在需要打疫戰，經濟停頓，零售停市，預期美國未來一段日子失業人口會不斷增加，即使在十一月總統選舉前疫情平息，特朗普也無法借經濟成就去做連任宣傳。

最近幾位美國總統競逐連任，都與戰爭拉上關係，例如小布殊的伊拉克戰爭，奧巴馬成功擊殺阿蓋德組織首腦拉登，均獲得連任。今次特朗普要打的並不是軍事戰爭，而是疫戰，所以近日他不停「出口術」及推出大小動作抗疫，例如宣布國家進入緊急狀態，與私營企業交涉促進醫療用品和設備生產，更透過可以跟民主黨溝通的財政部長姆紐欽，與國會民主黨達成千億美元抗疫紓困方案，計劃萬億美元全民派錢、救企業法案等等，在曝光率上，特朗普已佔盡優勢。

雖然特朗普的表現很容易令人認為他無知、失誤和有性格缺陷，因而對他反感，但這些感覺逐漸被時間清洗，美國人習慣了特朗普這樣的人，在「疫戰總統」優勢下，只要表現不太差就有利。特朗普的競選團隊亦深明當中的道理，近日更結合了研究如何重新開放美國經濟的經濟牌，再打中國牌，與習近平談及疫情要求及早通報，形容對中國缺乏合作「有點失望」，挑起疫戰矛盾，攬疫情牌去刺激美國人支持他連任。