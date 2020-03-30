在中國的政治桌曆上，今年是三大攻堅戰的關鍵之年。精準脫貧，消除絕對貧困，全面建成小康社會；污染防治加碼，推動生態環境向好；防範化解重大風險，原本是三大攻堅戰之首，今年調整到第三位。

然而，突如其來的新冠肺炎疫情，徹底打亂了既有的部署。疫情防控、經濟穩增長、外交博弈，成為三大新課題。而原本的三大攻堅戰，防範風險的必要性實際上已重回首要位置。至於脫貧進展，早幾天或晚幾天，其實已非急務，只不過這項工作關乎政治顏面，不好輕易鬆口。

疫情防控方面，在經歷了初期慌亂之後，中國採取非常措施，發揮舉國體制、集權體制的優勢，以強硬手段遏制住本土疫情的蔓延，基本將風險圍堵在湖北省境內。儘管為此付出沉重代價，但從國內現實來看，老百姓對於防控效果給予了較高認同，相當程度上淹沒了最初由於訊息封鎖、應對不力等導致的不滿情緒。由於對疫情估計不足，加上社會體制、文化等方面的差異，西方國家的表現不爭氣，這跟二○○八年金融危機類似，反而幫了中國大忙。

目前中國的防控進入新階段，非正常應急體制趨於結束。在西方正集中「抗疫」之時，中國突出的兩項新任務，一是防控境外疫情倒灌，二是抓緊復工復產，恢復經濟。對比疫情在歐美各國的擴散規模，中國除湖北外的其他地區，波及較輕，這為走出疫情陰影佔得先機。「環球同此涼熱」，全球產業鏈遭遇重創，技術、原材料的引進，國際消費的疲軟，勢必在需求端和供應端同時影響「世界工廠」。但由於國內消費需求有望率先恢復，矬子裏拔將軍，中國的經濟表現，橫向可能比其他國家要稍好。

至於外交，由於率先走出新冠肺炎疫情泥沼，加之為應對防疫而突擊打造的龐大製造能力，突然給了中國更大的底氣。如今，外交「戰狼」四處出擊，先後與美國、巴西以及秘魯打嘴炮；同時，「救世主」情結重新加速氾濫，向「一帶一路」夥伴進行大量援助，借助疫情鞏固地區利益存在，擴展影響力。人道主義無可厚非，但必須有利有節。

疫情、經濟、外交三大問題，環環相扣，基本奠定世界今年的發展主軸，影響是全方位的。逆全球化思潮帶來的貿易保護主義壁壘，在疫情面前遭遇分化。一方面，各國為防控疫情而採取的諸如封鎖國境、暫停航線、禁止入境等措施，造就了人為的藩籬；但另一方面，各國為了避免經濟滑坡，不得不抱團取暖，圍繞公共衞生為中心的全球公共治理合作需求也在增強，這帶來了對話機遇，有助於拆除壁壘。

形勢的轉變，令北京的制度自信更加膨脹，甚至希冀疫情將帶來國際格局的又一次深度洗牌。中國目前確有一定的相對優勢，可以說握有活棋，關鍵在於如何取捨。借助契機，對內外政策進行修正調整，可能會造就一個後危機時代的發展黃金期。若好了傷疤忘了痛，甚至變本加厲，自恃力量擴大鬥爭，則將陷入更大死結。