正論：疫情愈演愈烈　基層自生自滅

疫潮跨越國界，病毒沒有眼睛，一視同仁，甚麼膚色及階層都有機會中招，本應無分貴賤，然而基層往往是首當其衝的一群，居住環境惡劣，手停口停，難以停工避疫，甚至因為口罩及防疫用品價格炒貴了，沒有能力負擔，好像赤手空拳上戰場，成為犧牲品。就算確診染疫，原來也比其他人更遲接受治療。

一名住在深水埗一間劏房的二十一歲青年，本身在高危地方酒吧工作，上星期六被通知確診，但當局要到本周一才安排他送院，足足遲了兩日。其同住的母親，以及「一開五」單位內其他四個家庭，隨時被傳染，「無病焗到有病」，這兩日所受的恐慌，可想而知。鄰居不敢步出家門，青年亦不能召的士或坐公交前往醫院，免得社區蔓延，坐困愁房進退兩難。更教人氣憤的是衞生署熱線一直未能接通，事主上網查詢，資料顯示自己被送入廣華醫院，但實情他一直在家中，故此懷疑衞生署擺烏龍，未有人將他送院。

該名病者在兩日內不斷致電多個政府部門，均沒有獲得幫助，與他有密切接觸的酒吧同事卻早已被送往檢疫營，情況十分荒謬，據知因為隔離病床爆滿，截至昨午有近四十確診患者尚未送院，有人竟等了四日。事件不但反映醫療系統瀕臨崩潰，政府處理患者的做法亦存在漏洞，增加疫症傳播風險，而且劏房爆疫危機亦被忽略。根據一六年中期人口統計，全港約有九萬二千個劏房，住有接近二十一萬人。眾所周知，劏房及板間房居住空間狹窄，人口密集，衞生較差，而且經常喉管渠口亂駁，淪為播疫溫床。昨日凌晨，警方便在油麻地一劏房發現五名內地人逾期居留，有集體發燒迹象，懷疑受新冠肺炎感染，需要送院觀察。以上兩宗可能是冰山一角，一旦大爆發後果不堪設想。

有組織上月進行調查，超過六成劏房戶擔心居住環境容易感染疫症，近八成表示沒有足夠的防疫用品。也難怪，口罩被炒至正常價數倍，一家幾口一個月便要額外付出近千元。再加上疫情愈演愈烈，各行各業重創，同樣在上月進行的一個問卷調查，揭示基層失業人數於農曆新年後急升，有打工仔更要日日捱杯麵，隨時無法交租要「瞓街」，有錢寧願填飽肚及交租，根本無法負擔口罩費用，故很多老人家小朋友都不敢出街，但擠在劏房單位內亦容易交叉感染，俗語所說「橫死掂死」，但原來確診了亦要被拖延送院，隨時死在斗室。政府看來想效法歐美「佛系抗疫」，任由劏房戶自生自滅。

劏房悲歌反映香港貧富懸殊，樓價遙不可及，貧窮情況惡化，根據去年底最新數字，本港去年貧窮人口突破一百四十萬，是近十年新高，平均每五個香港人就有一個窮人。想知這個城市有多窮，望望劏房戶，看看所謂快餐店難民，最近因為疫潮連留宿地方也失去，染疫恐怕死在街頭。

富者愈富，貧者愈貧。有錢人可以移民，住在半山亦可以呼吸新鮮空氣，勞福局局長羅致光坐房車住大宅，可以廿多日不戴口罩，高官們離地日久，與社會脫節，當然不會留意劏房戶連出街也不敢，留在家中又隨時染疫。疫潮下基層的苦況有誰憐？惟嘆一句官門酒肉臭，路有疫死骨！