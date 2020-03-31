功夫茶：前路茫茫難安居　港人寧搬竇台灣

廢柴政府止暴制亂無能，民心思變；大家都睇到，自反修例風暴以來，捲起嘅政治怒潮翻轉整個特區，三權崩壞，已到了驚濤裂岸嘅可怕程度。面對行政立法司法執法全面淪陷，特區政府至今無人問責，真係阿奇生阿奇！一眾高官佛系治港，好似檢控無能嘅司底驊仍霸住毛坑不拉矢，一味好官我自為之，民怨有可能唔深嗎？

眼前香港實在不宜居！自去年六月黑暴以來，港人想移民嘅欲望隨之大增。「移民」呢個詞，港人點會陌生喎！嗱！自六十年代起，港人經過多次大型嘅移民潮，都因為市民對政局、前景不明朗，感到憂慮。近年嘅黑暴事件，港人眼見廢柴政府止暴制亂得把口，中央政策又疑雲暗湧，睇唔到明確方向，令不少港人又興起移民念頭。

嗱！數字顯示，港人二○一九年移居台灣人數創二十二年來新高！台灣當局數字顯示，近三年港人移居獲發定居台灣許可嘅人數，連續三年破千，去年達到一千四百七十四人，較前年嘅一千零九十人，多出三成半。俗語話：手栽梧桐樹，自有鳳凰來！唔通台灣真係栽咗好多呢啲樹而吸引咁多港人飛撲過去？唔通彼此都係女人做主管，過去住容易適應啲？就算夜市啲嘢真係好食，日日食都厭喇！大家唔好一時衝動，諗清楚去邊度先好！

有得揀，你先至係老闆！正所謂你有幾多本錢就做幾大生意，有咁大個籮柚先好坐咁大張櫈！鬼唔知移民首選梗係加拿大、澳洲、新西蘭、美國咩！東南亞都選新加坡、馬來西亞，甚至泰國啦！揀到台灣，唔通貪佢生活節奏夠慢，好想「慢活」咁享受人生？嗱！後生仔女移居台灣想「追夢」，恐怕失望嘅居多！

稍為留心吓台灣新聞，都知道喺蔡英文嘅管治下，台灣經濟一潭死水，年輕人完全沒有向上流空間，多年來台灣嘅大學畢業生有工開，月薪亦不過二點三萬元新台幣，大約五千五百港元左右！台灣年輕人一樣買唔起樓，一樣對社會好多不滿！佢哋有「太陽花學運」，我哋有「佔領行動」，兩地年輕人彼此都算有啲沆瀣一氣！

移民專家解讀何以咁多人想走路台灣？其實主要都係門檻較低、投資移民不過一百五十多萬港元、文化語言相近，攞個「身份」最快四至五個月，樂得安心喎！其實，咁多人慌不擇路，回歸近二十三年，港人對香港呢個「福地」仍然離心，尤其年輕一輩，可見冇靈魂政府施政何其不濟，連國民教育都推唔到！高官家屬好似冇乜邊個係中國籍，咁多市民想走路，實在唔出奇！