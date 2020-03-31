神州觀察：隔離酒店衞生差　防疫缺乏人性化

內地新冠肺炎疫情防控期間屢爆不人道事件，尤其在執行強制隔離措施過程中，不論是疑似疫患、密切接觸者還是入境歸國人員，各種粗暴、冷漠對待隨處可見，嘴說是在維護防疫大局，實則是在搞破壞。

近日一名從倫敦飛抵天津的女留學生爆料稱，被安排入住的指定隔離酒店衞生極差劣，不光自己的房間污糟邋遢，無人清理，一同入住的其他留學生亦面臨同樣問題，不是床上有血漬、尿漬、食物汁液或蟲屍，就是房間牆皮剝落發霉，水喉流淌黃色污水，廁所馬桶亦因堵塞致污水溢出。眾人不但難以入睡，大部分更因此出現發燒、咳嗽及肚瀉等症狀，搞得人心惶惶，不知如何是好。

據指該酒店的隔離收費標準為每間房每日二百四十元，餐費則分五十元和八十五元兩款，加起來一天也有近五百元消費，十四日合計每人需給付六千多元隔離費用。暫且不論費用高低，酒店既然被用作疫情隔離點，說明入住的決非「善類」，之前的隔離者中有多少是帶菌或確診病人？來來回回已經換了多少批人？前一手用過的物件不作換洗就留給了下一手，水喉、廁所污水橫流，床上滿布污漬，這在平常時期也是不可容忍的行為吧？面對如此令人作嘔的環境，酒店不理，政府裝聾作啞，相互推搪，難道非要將沒病的染上病毒才甘心？

更可怕的是，類似情形還很普遍，像山西太原某快捷酒店亦遭多名隔離者投訴指床單有血漬、體毛，洗手間骯髒不堪，馬桶發現蟲屍等問題，酒店職員卻以隔離為由拒絕入內清潔。此外，山東青島、陝西西安、浙江杭州等地皆被揭發隔離酒店衞生堪憂，甚至有酒店提供腐爛變質的水果予客人，不但沒有任何服務，且多日無作消毒處理，彷彿要讓隔離者自生自滅一般，情況令人觸目驚心。早前上海有歸國隔離女子要討礦泉水喝，遭輿論狠批太矯情，無理取鬧，如今來看，實在是冤枉了人家。

設置隔離點的目的就是為有效阻斷疫情，減低病毒傳播風險，誰知裏裏外外折騰了一大圈，疫情隔離點卻淪為了滋生病毒的溫床，簡直不可理喻。可見在一些地方政府眼中，防疫仍然是形式主義，為防而防，完全沒有責任心和人文關懷精神，根本不會考慮隔離者的處境與感受，甚至於不把他們當人看；像福建泉州早前的豆腐渣隔離點，數十人沒有死於病毒，卻死於塌樓，政府當初又是如何選擇隔離點的？

而在此前，一些地方亦不時爆出防疫人員強行入屋帶走懷疑染疫民眾，或是將人塞入黑箱中運走等野蠻行徑，更有將腦癱患者獨留家中，活活餓死的慘劇發生，早已惹得天怒人怨。