世界視線：冠毒後遺症浮現　全球糧食陷短缺

全球疫情尚未緩解，一個嚴重的後遺症已經浮現：世界各地都面臨糧食短缺。北半球尤為嚴重，因為夏季的收割高峰期即將到來。從亞歐大陸至美洲，春天的田地已無人播種，如果五、六月情況仍未改善，不僅田裏的糧食歉收，樹上的桃、李、橙子等果實亦會爛掉。

歐洲疫情爆發時，正值農民整理田地準備施肥春播的時候，每年此時便會有數以萬計臨時工，到意大利的七十四萬家農場幫手。但意國農協警告，各地封城使得羅馬尼亞、阿爾巴尼亞的勞工今年無法入境。農場缺乏勞動力，粟米和向日葵的播種已大受影響。

意國去年農業產值約五百六十億歐元（約四千八百零九億港元），佔全國經濟4%。去年天氣不穩，意國橄欖油出產已下跌一半；美國特朗普政府又向意國農產品發動關稅戰，早打擊農民生計。而在未來很長一段時間，意國仍會維持封鎖政策，這將令農民陷入絕境。

英國農業界亦警告，今年全國農場的勞工短缺，將達到史無前例的八萬人，勞工不足情況將在夏季收割時最嚴重。面對農業界的求救呼聲，英國政府雖然成立了救急基金，協助農民維持生活，但並未能解決農產品歉收問題。

在北美，由於美墨邊境關閉，今年同樣沒有足夠的季節性勞工前往美國的田野收割蔬果，或是去屠房宰殺牲口。美國農業界已經發出警告，今年的田野靜悄悄，因為沒有人來收割，供應商和消費者將不會得到足夠的食物。在中亞，哈薩克等國已經開始停止出口小麥、薯仔等作物。東南亞亦有國家傳出暫停大米出口的消息。以越南為例，該國每年出口大米七百萬噸，佔全球貿易量的一成五。如果在未來限制出口的話，即使在短期內不至於引發糧荒，但亦會刺激國際市場糧價上漲。

全球糧食供應鏈斷裂，各國民眾生活都將受到影響，但首當其衝的仍是中東、北非等本已陷入糧荒的戰亂和政治動盪地區。歐美在今次新冠肺炎疫情中已經自顧不暇，一旦全球各地出現饑荒等人道危機，國際社會恐難以提供足夠救援。