全球新冠肺炎疫情發展下去會怎樣呢？或許會延至下一個冬季。按歐美國家形勢，也會有進一步惡化的可能性，而發展中國家，亦可能從歐美感染，並且在社區擴散，出現更可怕的醫療危機。全球便可能分成三類地區，一是中國，在封關之後，大有可能把輸入疫症控制，內地疫情逐步減退，復工復市復課。二是日本、俄羅斯，還可加上港澳台等，疫症大致處於可控。不過外來輸入壓力重大，內部仍然處於防衞疫病再起的緊張狀態。三是其餘各國，面對着新冠肺炎疫症的嚴重威脅。較佳的是鎖關鎖國，但未必防治得有效，惡劣者如英國等，放任疫病，內外輸毒，陷於失控，也禍延外國。

對付疫症唯一有效的方法，就是全面隔離，結果今後幾個月，全球各國都互相分割孤立。國際貿易大部分停頓，國際之間的交通往來差不多斷絕，甚至在一國之內也封城封市，各自隔離。樂觀的或許夏天便可克服，悲觀的便是由現在至下一個冬季，即是差不多大半年了。國際貨幣基金組織已經宣布全球衰退，幾個月的經濟社會停頓，打擊遠比金融危機、經濟危險更大。這便不單只是大衰退，還會伴生社會動亂和各種人道主義危機。

在這段時間內，中國內地便成為全球唯一的淨土，守衞着國門，不讓疫症進出，憑藉着廣大的國土、勤奮的人民、幾十年建立起來的經濟條件和知識基礎，即使出口受制於國際大衰退帶來的需求不足，中國還有足夠的資源和生產來滿足國內需求，還可借這個機會全力把國內發展的不足之處，以及未來的起步進行建設，提振社會與經濟發展，也可以全力援助受疫症困擾的外國。當全球各國還在掙扎應付疫病，中國的復工復市復課便帶出希望和助力。助力一是中國的經驗，二是中國的生產能力。

媒體上有說現時的情況近似第三次世界大戰，但中國勝利了。這樣的論調還是依從歐美帝國主義式的話說。中國的立場應是疫症是全人類的戰爭，不是你勝我負。中國戰勝的是疫症的來襲和美國等的攻擊，但是戰勝後的政治和經濟變局是未來後果，戰爭還未完結。

歐美發達國家或可最終克服疫情，更大的戰場是全球的發展中國家和所有貧窮的人口，包括歐美發達國家的貧窮人口。中國在國境之內克服疫症，但隨即面對從歐美輸入的疫症，下一步還要面對從發展中國家輸入的疫症。除非發展中國家也克服了，中國與歐美發達國家等才可以安心。這是人類的世界大戰呀！