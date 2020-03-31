香港這場黑色暴亂因有人組織和煽動而起，是證據確鑿，人所共見的。香港且具「煽動意圖罪」之法律備在那裏，司法機構「有法可依」，對那些干犯之人以「煽動意圖罪」嚴肅懲治，這本來是不成問題的。不過，在香港現實環境下，在香港法治已遭嚴重破壞，司法領域存在嚴重的「人的問題」，有人悉力為反對派充當保護傘的情況下，本來不是問題的問題就成了問題，那些干犯了「煽動意圖罪」的人就有可能逃脫懲處。

類似的事情，香港回歸後多次發生，在六年前的「佔中」、四年前的「旺角暴亂」和今次黑色暴亂中，更見突出。該抓的不抓、該檢控的不檢控、該判刑的不判刑，忽而「證據不足」，忽而「證據太多」，任由某些司法中人「官字兩個口」。明眼人都知，這根本已不是甚麼司法獨立與否問題，不是法律公平與否問題，而是「人的問題」、「人的思想問題」、「人的本心和立場的問題」，以及相關權力落在甚麼人手裏問題，這些決定了相關案件怎麼處理。

正因如此，港人對香港法治信心大失，香港的法治也已百孔千瘡，大大動搖了「一國兩制」的根基，令人不得不思考怎麼解決「人的問題」，從而使香港法治得以修補，重回正常。

中西區區議會主席鄭麗琼被警方以涉嫌干犯「煽動意圖罪」拘捕後，立刻有行政會議成員、大律師表示，該罪行的檢控門檻頗高，需要律政司書面同意方可提出檢控，不能靠單一證人證供入罪。這個提示很清楚，大凡涉及「煽動意圖罪」的人不必過分擔心。不管這位大律師的本意是啥——或許是在向公眾「普法」吧——那些涉及此項罪行之人，大概都已收到定心丸也。

今次暴亂中有些人也不但吃了這顆定心丸，據說那些組織者、煽動者還「很負責任」的告訴參與暴亂者，從來是法不責眾，參加的人愈多，被告的可能愈低。還有人出版法律小冊子教「孩子們」怎麼逃出法網，如今又普及了「檢控門檻頗高」的法律知識，當更可大大放心啦！