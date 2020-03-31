對中國來說，新冠肺炎疫情既是一場危機，也是一次轉機。在經過嚴峻考驗並付出巨大代價後，中國已度過危機，正迎來轉機。在早前的G7外長視頻會議上，其他成員國拒絕了美國將新冠病毒稱為「武漢病毒」的要求，而在日前舉行的G20視頻峰會上，中國的作用和影響力更是顯而易見。在國際輿論強大壓力下，儘管美國總統特朗普依然甩鍋中國，但不得不放棄「中國病毒」的說法。

國際社會逐漸扭轉對中國的負面印象，不只是因為中國防疫能力和經驗值得借鑑，更是因為中國積極支援其他國家抗疫。截至目前，中國已對八十多個國家及世衞、非盟等組織提供緊急援助，既出錢也出力，反觀美國只懂得諉過於人，對全球抗疫沒有作過任何貢獻，還通過美軍截留其他國家的醫療物資。難怪連美國傳媒也認為美國「不再是一個慷慨的全球領導者」，反而中國正通過援助各國抗疫「打造全球領導者形象」。

其實，中國早已表明無意擔任全球領導者，也無意挑戰美國霸主地位，只是因為整體實力不斷提升，國際地位和影響力自然水漲船高。尤其是經過這場疫症的考驗，中國治理體系的優越性更加突出，不管西方多麼傲慢與偏見，也不得不面對現實。不是說中國治理體系一定優於西方治理體系，而是說各處鄉村各處例，每個國家都有不同歷史、文化和政治背景，誰也不能勉強誰，中國無意將自己的一套推銷給西方，西方也不能將他們那一套強加於中國。香港那班洋奴開口西方民主，閉口普世價值，如果不是出於無知，就是別有居心。

國際社會逐漸理解和支持中國，還有另一原因，就是全球經濟愈發離不開中國。中國既是第一製造大國，也是第一貿易大國，更將取代美國成為第一消費大國，對世界經濟增長貢獻率高達三成，可見疫情後的經濟復甦只能依賴中國，而非美國。