特區廢官掌政，多年來毫無改善，令歷史不斷重演，去年中反修例示威爆發後，政府首先跪低，之後又大喊止暴制亂，一時一樣，助長反對派的氣燄，更令市民無所適從，信心全失，而警隊因為需要執行職務，被鋪天蓋地的網絡文宣攻擊，形象受到前所未有的破壞。

暴潮未正式告終，又爆發疫潮，政府抗疫不力，推出的措施往往慢十幾拍，香港爆發第一波疫情，幸好市民做好防備，免像歐美淪陷死得人多。可是外遊人士及留學生紛紛回港釀成倒灌潮，政府執行檢疫隔離錯漏百出，隱形病患通街走，第二波疫潮爆發，才急忙推出較強硬措施，包括禁聚集及關閉娛樂場所，並嚴格限制食肆接待客人，但條文存在很多灰色地帶，導致怨聲載道，而這些新措施帶有罰則，可罰款及判囚。為了確保商戶遵守法例，警隊在各區出動巡查，特別是進入食肆檢視，發現有一些不合標準，當然會制裁，反對派又藉機大肆攻擊扣上帽子，說這是政治打壓。警隊又蒙受不白之冤，欲加之罪，何患無詞，執法者惟有堅守崗位，犯法的一定要拉，絕不能畏首畏尾。

而政府實在要檢討，就好像修訂逃犯例一樣，每當新例新措施推出，經常考慮不夠周詳，給敵人乘虛而入大做文章，讓執法者成為眾矢之的。社交戒嚴令還要持續一段日子，可以預計在執法上還會繼續出現衝突，黃絲不斷挑釁，不會放過每一分機會製造對立，撕裂社會。有些網民已經揚言，針對他們視為屬於藍絲的食肆，千方百計檢舉違規，報復警方對所謂黃絲食肆執法。現在生意難做，不少傳統名牌餐館酒樓都要停業，若再加上兩派不斷互相鬥法，政治鬥爭大於民生，飲食業恐怕經歷一場無情的大清洗，不單止警隊夾在中間左右為難，連市民想食餐飯都不安樂，政治病毒禍害不亞於新冠肺炎。