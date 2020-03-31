新冠肺炎疫症在歐、美各地爆發，香港居民對當地政府的防疫措施失去信心，大批留學生湧回香港，弄到香港一片人心惶惶，大家都擔心這批歐、美回來的新一代缺乏上一代的良好衞生習慣，例如不肯長時間留在家中和減少外出，晚上一群人聚集食肆酒吧，與熟悉朋友或者陌生人閒聊，未能避免親密接觸等。他們的問題是不僅在特定地點與同一班人交往，而是一個晚上去多所酒吧，與不同群組交往傾談，當然增加感染機會，一旦出事更難找出感染源頭。結果新一代喜歡流連的蘭桂坊幾天內便爆發四十多宗確診，確診者包括顧客、侍應、樂師及其家人。

近十年八年外地時興聚眾圍吸水煙，這種習慣本來源自中東地區，現今吹到歐、美主要城市，香港也見一些酒吧趕時髦引進，吸引到年輕人顧客，不過未成風氣。圍着吸水煙不但吸入大量尼古丁，也容易聚合群眾，就如齊齊泡酒吧喝酒一樣，有違保持社交距離之道，奇怪怎麼不見特區政府呼籲減少，或考慮立例禁止？

為遏止新一代去潮玩熱點流連，特區政府才考慮出到「禁酒令」這招，但因反對聲音太大胎死腹中。我不知道為何會有人提出「禁酒令」這想法，要防止人群緊密接觸，減少互相感染機會，不宜針對特定群組。

香港不同年齡不同背景的群體都各有社交習慣，帶來緊密接觸互相感染機會。例如早上茶市便是一例，不少上一代的中、老年，都習慣大清早起床去公園晨運，大班人晨運後相約上茶樓一盅兩件。晨運有助強身健體，當然是良好習慣，但大班人在公園聚集，口沫橫飛，肯定增加傳播病毒機會，跟着上茶樓同枱吃喝，繼續吹水，互相感染可能性並不比流連酒吧低。況且新冠肺炎的患者和死者，以年長者佔多數。其中七十到八十歲的年齡層最高危，其次是六十到七十歲。所以，如果要推出管制人群緊密接觸以減少感染機會的措施，除了推出「禁酒令」外，也應考慮推出「禁茶令」。當然「禁茶令」只是開玩笑，如果真正推出，明顯是針對老人家，剝奪他們罕有的社交機會，不引起全面反彈才怪。

另一香港中、老年人流行社交活動是聚眾打麻雀，有人喜歡去酒樓食肆雀局，也有人索性在家中耍樂。雖然打麻雀多是四人聚會，未算違規，但疫情凌厲之時，總算是增加相互感染機會，不符合保持社交距離原則。如果特區政府要呼籲市民保持社交距離，除了要求新一代少喝酒少流連酒吧外，也應該要求中、老年一代少上茶樓喝早茶、少參加雀局或者在家聚眾耍樂，以示公平。