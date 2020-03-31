曾經是新冠肺炎重災區的湖北逐步解封，當地居民可以憑健康證明「綠碼」接受檢測後離開，武漢亦預料下月八日起解除通道管控。這是好事，意味當地戰勝疫魔，可重過正常生活，但有些港人偏要戴有色眼鏡，唯恐天下不亂。公民黨郭家麒煞有介事聲稱，湖北解封對香港是重大挑戰，憂慮會造成本港第三波社區感染，再次叫囂「全面封關」。

見過無恥的，未見過如此無恥的。歐美疫情失控爆發，大量從歐美返港人士帶病入境並確診；不少返港留學生不理家居隔離令，戴着手帶上街播毒；部分港人只顧玩樂四處旅遊，結果染疫而歸，這些亂象才是導致本港疫情瀕臨失控的主因。郭家麒不指摘歐美回港人士缺德播毒，也沒有要求禁止歐美人士來港，反而一聽見湖北解封即忙不迭危言聳聽，煽動港人仇內情緒，安的是甚麼居心，有目共睹。

反對派逢中必反，舉凡內地的消息一律抹黑為假消息，不斷無風起浪，這是他們的生存伎倆，人們早就見怪不怪，但連湖北疫情已經受控他們都指控為內地造假，則擺明是騙人之言。道理很簡單，只消拿湖北返港的港人染疫數字和歐美回港人士的染疫數字，做個簡單對比即一清二楚。港府先後派出兩批包機到湖北，近千名港人回港後至今僅有一人檢測呈陽性；反觀近期每天平均有三千多人從機場到港，每天公布的確診人數卻以三、四十宗起跳，其中兩日更達六十多人，九成為外來輸入。一千人只有一個確診和三千多人有起碼三、四十人確診，哪個地方的風險高，湖北疫情是否受控，郭家麒可以講一講嗎？

事實擺在眼前，在新冠肺炎疫情面前，中國的防控措施明顯做得比歐美國家更優勝，疫情震央亦早已由中國移至歐洲甚至美國。早前還有一些洋奴漢奸叫香港人到英美避疫，現在提也不敢再提。口裏說不，身體最誠實，原因是甚麼，你懂的。