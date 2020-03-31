新冠肺炎病毒橫掃全球，意大利的死亡個案已經突破一萬人，而且數字仍在急速飆升。意國只有六千萬人口，中國卻有十四億人，更是新冠肺炎病毒最早爆發的地方，然則，按人口比例推算，中國究竟死了多少人，就引起不少好事者的聯想。

中國的人口是意大利的二十三倍，部分人相信，內地在今次疫情中應死了二、三十萬人，而不是官方公布的三千多人。是耶非耶？我們只要能善用理性思維，即使沒有確鑿數字，仍然可以推敲出接近真實的答案。

內地的疫情主要在湖北爆發，病故者亦集中在該省，封城後滯留在當地的香港人大約有三千人，直至本文執筆時，因染上新冠肺炎而在湖北病故的港人有兩位，而湖北省的人口是五千八百五十萬，若依比例來推算，每三千人之中有兩人病故，該省的死者大約是三萬九千人。

但上述的推算仍可斟酌，因為新冠肺炎病毒在城市人口密集處較易爆發，內地的香港人大多住在城市，而湖北的五千多萬人口，不少卻是住在荒郊、農村，他們染病的機會較低。不過，內地的香港人平素比較重視衞生，同樣居於城市，染病的比率或許會比當地人低一點。如此一加一減，估計因該病致死的可能有約三萬人，但絕對不可能達二、三十萬人。

疾病侵人無分貴賤，名人與平頭百姓都有機會沾上，本欄已多次強調，疫情爆發後，幾乎沒有聽到內地名人染病的消息，即使有受感染，都是由外國回去的，可見此疫症應沒有導致內地人死傷枕藉。

綜合各種因素推斷，相信整個疫症，內地死亡人數應在四萬以下，多於官方公布的三千多人。主要是因為早期的病毒測試劑不足，好些人未及檢測就已亡故，這批人的死亡，可能就被當作是其他病因了。