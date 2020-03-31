一場疫症，教人看到各國防疫抗疫嘅無奈、無能！人，在傳染病惡疾面前，顯得太渺小了！新冠肺炎的重症病人，尤其老人家，死亡率高達百分之七十！目前全球死亡人數約三萬四千宗！有人形容新冠肺炎係一場漫長嘅地震，這倒十分確切，老朽相信，未來幾個月仍有「餘震」！

有論者指出，這場疫災在刷新我們嘅認知，新冠肺炎病毒絕不僅僅是○三年沙士病毒的重演，在一場慌張應對嘅重大公共事件面前，整個社會所有結構性危機，此刻全都被暴露出來！不僅中國如此，當疫情蔓延到世界各地，相似嘅劇情在不同時間軸展開，疾病予現代文明以險峻嘅考驗，中國並不是這場大考裏嘅唯一考生！

中國在防疫抗疫上，無疑有不足地方，然而沒人會在事前估到，世界第一強國美國在抗疫政策上是如此不濟！特朗普呢名「考生」肯定不合格！美國嘅新冠肺炎患者突破十四萬，疫情失控，特朗普日前有意將疫情嚴峻嘅紐約州、新澤西州、康涅狄格州部分地區實施十四天隔離，紐約州長拒封州，認為這樣做只會引起混亂及騷亂，形容這如同向州政府宣戰！紐約州長反應如此激烈，主要又係怕封關癱瘓經濟！

特朗普諗住復活節「復工」，看美國疫災如此嚴重，憑常識都知無可能，今次疫情已成為特朗普任內最大管治危機，矛頭亦全指向他領導失誤，有學者甚至撰文斥其蓄意淡化危機，特朗普政府應負全責。

文章有一點老朽特別認同，作者指由於特氏早已認為病毒不能威脅美國，是以情報機構、醫學專家或公共衞生官員不太可能令白宮改變立場，形容「特朗普嘅大腦完全不接受任何不同觀點」！當一個人把自己看成「神」，難免剛愎自用，再好的意見都聽不入耳，古人說，「及其老也，戒之在得」；特朗普錯了也要嘴硬，這場疫災，他這個考生恐怕要「失學踢出校」了！