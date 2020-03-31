美國總統特朗普始終不忿為何無法成功拉攏北韓，在競選連任的外交工作苦無突破，為使外交成績單更亮麗，不惜再次寫信給北韓最高領導人金正恩，強調雙方關係良好，信中介紹推動朝美關係發展的構想，最近未能與金正恩經常溝通，轉達想法有一定困難，希望今後能同金正恩保持溝通。北韓並非在收到特朗普這封親筆信後短時間回應，而是在最新試射兩枚短程導彈後，由金正恩的妹妹、勞動黨中央委員會副部長金與正發表談話時，才公開這封特朗普的書函內容。

金與正這回再以個人名義回應特朗普函件發表談話，她讚揚特朗普在兩國關係面臨重大困難及挑戰時寫信給金正恩，體現和金正恩保持着很特別、很堅固的友誼，金正恩也表示雙方情誼深厚，並向美方發來親筆信傳遞溫暖表示感謝。不過，金與正更指出美朝關係不應只寄託於領導人之間的關係，若公平和平衡得不到保障，美方若繼續堅持單邊主義和貪欲，兩國關係將持續惡化，只有彼此在相互了解，道德上的平衡和公平得到保障，朝方才能考慮兩國關係及為發展雙邊關係對話。

金與正的回應，點出朝美之間的實際問題，北韓不值美國處事不公平不平衡，更甚是單邊主義的貪欲，所以只是兩國領導人的會面建立友誼，卻無法促進兩國人民的社會發展，亦是徒然。其實這種反應，國際上不少與美國打交道的國家也有同感，但在國力無法抵抗美國，只能在美方單邊主義下求存，北韓突出這關鍵點，也正正摑特朗普一巴，間接提醒他不能為所欲為。

公平的社會發展及合作，就是金與正提出來的重點，但特朗普過去只關注與金正恩打交道，在核武上諸多意見，只期待借領導人之間的關係引導兩國關係發展。解凍美朝僵局無望，預期二○一九年河內核談破裂後陷入僵局的美朝關係，短時間內也難有轉機。