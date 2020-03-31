政府自毀管治長城基礎的區議會後，雖然處在天災人禍（新冠肺炎疫情加黑色暴亂）「雙鬼拍門」的困境下，理應各政府部門官員都忙得不可開交，可是民政事務局局長劉江華卻斯人獨憔悴，其管轄下部門民政事務總署和全港各分處，因區議會變天而喪失了主要的工作對象和夥伴，亂港派議員把議會平台變作亂港陣地，區議會氣氛變得冷酷無情。

曾幾何時，政府當局為推動地方行政，也為「晒」民政事務局和政務總署的政績，逢五或逢十周年都大事慶祝，又辦酒會，又搞講座，總結經驗，鼓舞議員士氣，答謝地方組織和社團領袖，從而加強各部門問責官員及行政首長與議員溝通，促進地方行政的三層架構，即區議會、分區委員會及互助委員會、業主立案法團和業主委員會等加強聯繫，反映民意，促進諮詢，改善政府施政，發揮良性互動，不知不覺間讓各階層市民增強互助合作，求同存異，改善社區民生，從而鞏固社會安定，讓政府各項政策方針得以暢順地落區落地。

但自區議會全面失陷在亂港派和「港獨」黑暴勢力背景的新一屆區議員手上後，從今年一月一日開始，這條官民聯繫的紐帶被徹底剪斷。區議會作為地方諮詢性質的承上啟下地位和作用，已由「五大訴求，缺一不可」、「光復香港，時代革命」的反中亂港顛覆勢力當家作主了，他們配合立法會亂港派議員，分別在上任後向特區政府送上聯署聲明「反警暴」，隨後在各區的區議會成立違反區議會條例的獨立監警委員會，召警務處處長或其代表出席加以侮辱。試問劉江華局長和民政事務總署署長謝小華面對此區議會殘局兼爛局，如何撐下去？

區議會在香港回歸祖國前和特別行政區成立後，都全力支持《基本法》的實施和推廣宣傳教育工作，每年「七‧一」前後便舉辦大量與民同樂的慶祝回歸活動，寓教育及推廣《基本法》於各種活動中。現今區議會被高唱「獨歌」、高舉「香港獨立」旗幟背景的區議員控制，公然反對「一國兩制，港人治港」，為實現「光復香港，時代革命」的各種顛覆破壞活動不停，已有十多名現任議員被拘捕。請問劉局長今年「七‧一」慶祝活動怎麼辦？今後《基本法》的宣傳教育怎推廣？

區議會在回歸前後為促進中英合作、平穩過渡、順利落實港人治港、貫徹《中英聯合聲明》和《基本法》的原則和精神，但凡區議會舉辦的節慶活動或民間團體申請區議會撥款資助的節慶活動，都會請中央政府駐港代表參加，包括「七‧一」、「十‧一」、教育康樂、救災捐款活動等，在回歸前會請新華社香港分社代表，即中央駐港聯絡辦公室的前身駐港機構和現在的中聯辦的代表出席，特區成立後二十二年也從未間斷過。區議會透過這些交往，在許多惠民服務的工作上都得到內地官方的協助支持，市民獲益良多。可是今天區議會的「草頭王」聲明切斷有關聯繫交往，公然違反約定俗成的規定，不批准所有涉及會邀請中聯辦官員出席的活動撥款，請劉局長回答怎麼辦？