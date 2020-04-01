正論：酒店丟空不徵用　疫戰未完已認輸

本地新冠肺炎個案突破七百宗，專家料兩星期內超越二千大關，昨日湖北今日香港，相同的不只是疫情大爆發，還有的是同樣一堆市民被港府遺棄，湖北尚且說是遠在天邊，但近在咫尺的本港鬧市，竟然有四十多個確診患者被遺棄，留在家中未獲送院，又再上演一幕幕政府見死不救的悲劇。

劏房青年確診新冠肺炎，竟然要在等兩日後才獲送院治理，劏房密集人口及惡劣環境，亦是播毒溫床，一傳十，十傳百，百傳萬，兩日時間可以足夠重演當年沙士疫禍淘大花園慘劇，或者是近期長康邨及富亨邨播毒事件。眾多延送院個案最長等候時間是四日，簡直任由病人自生自滅，懶理其生死，也不管他會否出外播毒，政府靠害的不只是一個病人，而是千千萬萬香港人。

藉口總比辦法多，醫管局稱因為隔離病床不足，故此患者送院時間平均需要一日，但卻沒有解釋為何會有人等了兩日甚至四日。各界齊聲斥責，當局才開會補鑊，決定以後康復中的患者如符合條件，可由第一線隔離病房轉往第二線隔離病房治療，預計首階段四百張二線隔離病床，本周起可以陸續使用。但以疫情蔓延速度，一日確診數十宗，數周內急升六倍，隔離床位配套供應實在太緩慢，而且醫生護士數目亦不足夠，就算有病床亦缺乏人手照顧病人，當局沒有任何方法解決，一味望天打卦，才會出現確診患者在家中等死的悲劇。

隔離營及檢疫設施匱乏，有議員建議使用灣仔會展、亞洲博覽館及郵輪碼頭改建為臨時醫院，或與中央商討，徵用及改建閒置軍營，接收病情較輕及即將康復的病人。政府應該研究多方面開拓隔離設施，如果有酒店位置適合，例如遠離市區的迪士尼樂園三間酒店，合共有一千七百多個房間，既然樂園重開無期，酒店又不接待客人，浪費了大好設施，暫時作為隔離酒店既可救人，又可善用資源，酒店亦可以有收入，實在一舉數得。政府本就有計劃在迪士尼樂園旁邊的竹篙灣用地興建臨時檢疫中心，但興建需時，遠水不能救近火，有現成酒店房間為何不好好利用？海洋公園亦有酒店可以提供五百多個房間，疫潮下旅業冰封，香港現在很多二三星酒店使用率極低，有自願作為隔離用途，政府亦可考慮效法內地，修例徵用酒店，特事特辦，相信市民亦會支持，長遠來說，盡快解決疫禍才能拯救旅遊業，酒店業才有望復甦。

既然內地可以迅速興建火神山醫院，遍建方艙醫院，把疫禍減低，香港為何不能？各界都貢獻良策，希望齊心合力打好這場疫戰，偏偏作為領導者的港府，卻從頭到尾都教人失望，封關遲緩，檢疫疏漏，應變措施慢十幾拍，被澳門及台灣比下去。澳門在內地疫情爆發後，便迅速作出反應，態度積極，戰戰兢兢，一分耕耘，一分收穫，及時控制疫情，曾有數星期零個案出現，若非輸入個案拖累，幾可宣布抗疫成功。

一江之隔，特區抗疫勝利遙遙無期，本地不是沒有人才，官員薪酬資歷都高於濠江，偏偏無心戀戰，完全沒有全盤計劃抗疫，既無遠見，亦乏應變，疫禍初期懶懶閒，頭痛醫頭，唔踢唔郁，連接滯留在外地的港人也要各界三催四請，包機接載被困湖北孕婦老弱更加是東方報業集團首先提出，仙人指路，政府肯聽便贏得掌聲，可是官員無以為繼，更加放軟手腳，放任檢疫人士戴上手帶周街播毒，令到第二波疫潮爆發，才急就章修例，推出的措施又四不像，市民無所適從，假若香港是一條船，官員便像毫無責任心的船長，不但沒有做好掌舵，而是迎難而跳船，任由七百萬人坐着這條船觸礁。

特區班子棄救香港，中央又愛理不理，回歸至今過於放縱本港管治，任由一國兩制荒腔走板，暴潮後香港死了一半，現在疫潮更加推向末日，現在才四月，經濟已經陷入前所未見低谷，裁員結業不絕，全球疫禍大流行，經濟後遺症會陸續浮現，五月、六月、七月，香港還能再捱幾多個月？黑暴、假難民，疫禍夾擊，經濟不景，失業飆升，滿街乞兒、吉舖處處，餐廳關門，超市架上空空如也，一片亂世景象，前陣子已經爆出有賊搶超市廁紙，隨着疫情日趨緊張，防疫用品值千金，打劫超市易過銀行，超市關門夜後便截劫途人，治安很快將會響警號，香港恐變成罪惡城。尚有三個月便是七一，是以罪案率或失業率創新高來慶祝嗎？

九月立會直選亦迫在眉睫，去年底區議會選舉變天，地區行政已經淪陷，假若反對派奪得立法會過半議席，不但可以控制議會，亦足以癱瘓行政，甚至影響行政長官選舉，管治權變相交給亂臣賊子， 駱駝背上最後一根稻草出現，特區遭逢大劫，中央是否又是袖手旁觀？山竹風災，駐守的解放軍在港澳出動伸出援手，各界給予正面評價，養兵千日，用在一時，如果駐港部隊可以分擔部分隔離營的守護工作，遠勝康文署職員等拉雜成軍，兵威震懾，更加不會出現營友鬧事的醜聞。而醫護人手短缺，其實內地亦可支援。在香港最亂的日子，為何不見中央出手發揮穩定民心作用？一國兩制承諾的安定繁榮，是否像八萬五般無聲消失？

現在市民紛紛用腳投票，去年移民人數急增，連工資遠低於香港的台灣也成為移居熱門地方，頗有慌不擇路之感。遲些社會情況惡化，恐怕市民就近一窩蜂湧去澳門，甚至移居內地。風水輪流轉，上世紀大陸人偷渡來香港，二○二○年，會不會有香港人游水到深圳求生？聰明的讀者，你曉得的！