世界視線：醫療問題一籮筐　新冠肺炎雪上霜

美國民主黨總統初選形勢逐漸明朗化，儘管黨內支持者對前副總統拜登的表現愈發不滿，立場右傾的《紐約郵報》甚至認為，民主黨應該將拜登換掉，甚至向該黨「支招」，認為近日因處理疫情而人氣急升的紐約州州長科莫，堪當大任。

如果說《紐約郵報》的文章志在分化民主黨，自由派刊物卻得出另一結論，該雜誌發表題為《現實為桑德斯背書》的評論文章，指出美國應對新冠肺炎左支右絀，反映桑德斯力推的全民醫保，乃必由之路。

美國國力稱霸全球，但貧窮比率卻相當驚人，五分之四美國人表示，自己過着「餐搵餐食餐餐清」的生活，四成人無法應付四百美元或以上的緊急開支。正如十多年前的風災，將新奧爾良這個「第一世界裏的第三世界」暴露人前，新冠肺炎同樣將美國潛藏已久的貧窮和醫療資源不足等問題，凸顯出來。

最突出的問題是病毒檢測。有媒體曾報道一宗個案，一位月前由中國出差後回國的邁阿密居民，出現流感徵狀，在得知要準確檢測，須使用電腦斷層掃描技術後，改以較便宜的流感檢查進行排除，儘管如此，費用仍超過三千美元。一旦不幸住院，開銷更是無底深潭。總統特朗普早前公布，保險公司將為新冠肺炎的檢測費用「包底」，但治療及住院費用，仍須投保人共同承擔，令人擔心部分患者無法支付住院開支，令疫情雪上加霜。

有統計表明，美國近年的破產申請中，高達三分之二是因突然罹患重病，部分則因為患病後被公司辭退。去年桑德斯帶團遠赴加拿大購買治療糖尿病的胰島素，發現索價僅是美國的十分之一。桑德斯狠批，美國前十大藥廠一年的利潤接近七百億美元，前三位胰島素廠家就賺超過一百四十億美元。降低藥價是特氏施政的重點之一，惟未見太大成效。民主黨初選可以踢走桑德斯，但卻踢不走國家的貧富不均，特別是年輕世代看不到前景，更將嚴重削弱國家競爭力。桑德斯批評民主黨建制「贏了現在，輸了未來」，未嘗沒有道理。