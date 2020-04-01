功夫茶：肺炎死得人多　另起浩園埋骨

2019新冠肺炎病毒，殺全世界一個措手不及！起初大家都本着病毒「持續人傳人」嘅風險低，結果鑄成大錯特錯！功夫茶執筆時，新冠肺炎全球確診個案逾八十萬例！而死亡人數逾三點七萬！誰會相信世界最強嘅美國確診個案逾十六萬稱霸，死亡突破三千！而意大利則死亡個案最多，已逾一萬！西班牙死亡人數亦逾七千，相信不難突破一萬。可以咁講，新冠肺炎大爆發，真係死得人多！

嗱！相對○三年嘅沙士，全球患者累計不過是八千零九十六人，造成全球死亡人數七百七十四人，香港「死得人多」佔二百九十九人！之不過，比起今趟愈演愈烈嘅新冠肺炎，沙士都真係小巫見大巫！沙士一役香港死咁多人，追究起來，係人禍多於天災！

講番今次新冠肺炎，香港尋日又新增三十二宗病例，累計確診個案已突破七百！令人憂心嘅係，疫情還在源源不絕輸入，衞生防護中心總監就自吹自擂檢測足夠，係亞洲最高云云，而傳染病專家卻警告，本港病毒測試嘅數目太少，未能切斷傳播鏈，由歐美傳入嘅確診個案至今約二百宗，推算未來隨時爆發二千宗本地個案！亦有傳染病專家指目前本港已進入「戰時狀態」，短期內或現單日逾百宗確診！

今次疫情若再大爆發，真係死得人多㗎！功夫茶要提醒冇靈魂政府，相對於沙士，新冠肺炎之所以更得人驚，係感染者可以喺無症狀嘅情況下傳染他人！換句話講，佢係播毒高手，你賴咗嘢仲懵閉閉以為自己活潑可愛！而廢柴政府喺抗疫期間，漏洞處處，一味口水多過浪花，防疫措施更五時花六時變！社交戒嚴一片混亂，禁啲又唔禁啲，新例限制四人以上聚集，卡拉OK、麻雀館又不受規管，都唔知乜春思維？

啦！尋日嘅確診病例，五名確診者曾到尖沙咀一間卡拉OK齊歌唱，結果齊中招！廢柴政府把關失魂又添一例；之前亞博館臨時檢疫中心爆出調亂樣本放錯人，令兩名確診者喺社區播毒十二小時！總之，再咁甩轆落去，隨時又「唔病唔病，一病攞命」嗰隻！屆時又死得人多，港人又再多一次好絕望！斜陽裏，觸目淒涼，聲聲含恨，咁多公僕、醫護人員因廢柴政府抗疫失策而殉職，香港浩園都唔夠埋英骨，睇怕要另起個新浩園至得喇！屆時更加無地起公屋！劏房戶上樓更無望！諗起都悲催。

功夫茶絕對唔係危言聳聽，呢個政府向來講就天下無敵，做就冇心冇力，依家確診者未突破一千，已搞到倒瀉屎尿咁！目前確診者入院要排隊，公院工作量又超負荷、防疫裝備又嚴重短缺，醫療系統一崩潰，港人厄運難逃，未知高官會否學特朗普口脗：死三幾百人，我哋抗疫做得已算頂呱呱！唔使大家白粥送苦瓜！仲想點？