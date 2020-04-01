神州觀察：娛樂觀光開又停　防疫形勢難樂觀

內地疫情防控政策朝令夕改，反反覆覆，早已不是甚麼新鮮事，一再令各界無所適從之餘，背後凸顯的更是當局急於求成、盲目樂觀的心態，結果必然是以犧牲民眾的健康利益為代價。近期各地娛樂場所、觀光景點開了又關，屢遭緊急叫停，難免令人擔憂形勢未如表面看起來那般輕鬆。

四川省疫情應急指揮部剛於三月二十五日發出公告，稱卡拉OK、網吧等娛樂場所可以重新開放營業，誰知三日後就接到通知要求關停，一時間讓人不知所措。成都有KTV店長表示，日前得知可以復業後，便立即開始忙着張羅，又是為場館消毒，又是安排體溫檢測等工作，如今說停就停，相當折騰人。此外，亦有不少網友大吐苦水，直言消遣到一半就被趕走，或是在前往消遣的路上就已得知停業消息，大呼無癮。

類似情形在上海亦有出現，上海浦東著名的三大觀光廳東方明珠、金茂大廈、上海中心日前悉數接到通知要求臨時關閉，而在此前，上述景點因當地疫情轉好，解禁營業不過十數日而已。另外上海海洋水族館、杜莎夫人蠟像館等以室內參觀為主的景點，同於短暫重開後再遭叫停。而且這似乎是各地統一動作，因為國家文旅部近日已向全國發布了一條緊急通知，要求所有復業的娛樂場所都需暫時關停，重開時間待定。

與此同時，國家電影局亦於各地影院復業不久再度倉促喊停，重開時間同樣無從知曉。種種迹象都顯示，內地疫情的真實可控程度未必全像官方宣稱的那樣樂觀。尤其像這類高密集室內封閉娛樂觀光場所，「人傳人」的風險仍然高企，縱使相關行業的經濟損失同樣十分慘重，該忍的必須繼續忍下去，否則不但後果難以承受，導致的責任也無人負擔得起。

由此可見，當局此前對觀光景點、影院、網吧等娛樂場所作出的復業決定還是有些操之過急，而這樣顛來倒去的操作方式勢會加劇社會恐慌情緒，及人為地製造出更多的播毒機會，實屬不智。更需看到，連日來隨着各地復工復產勢頭愈趨高漲，疫情重新抬頭的隱憂亦逐漸顯現，至少關於無症狀感染者是否有潛在風險的爭論已愈來愈成為了現實；本土新增病例的持續出現，讓此前的「政治清零」質疑更具支持。

如今連被視作復工通行證的健康碼亦不再靠譜，無疑更加深各界疑慮，就連湖北的疫情防控工作人員也直認，健康碼其實保障不了甚麼，那又如何防範數百萬出省大軍？國家領導人近期不停強調要高度重視對無症狀感染者的防治，及要求各級部門對疫情實事求是，公開透明，不得瞞報漏報，弦外之音可謂十分清晰。