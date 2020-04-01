以香港的人口稠密，空間狹小的居住環境，防疫靠家居隔離絕不可靠，特別是香港還有不少人自私自利，不守規矩。

為甚麼不集中隔離呢？政府的託詞是設施不足。但早有預警，為甚麼不及早為謀呢？特首林鄭月娥及食衞局局長陳肇始等還是心存僥倖，也甚畏懼，不敢採果斷措施，截斷輸入疫病的傳輸途徑。政府當局為甚麼不緊急地增加隔離和診療設施，來應對早已知道輸入疫症的衝擊？政府怕的是甚麼？是業界的批評？是社會裏少數人的抗拒？是要到處張羅籌組，令政府官員辛苦？是製造「不必要」的社會恐慌嗎？政務官的強項是搜羅製造藉口。他們不怕的是人命傷亡，尤其是病死病危的都是老弱傷殘。正如反修例暴動中暴民的叫囂：老人去死、不要阻礙他們年輕人的革命。病死病危也不損高官的仕途和俸祿。我們不能否認政府也在第一波新冠肺炎疫情中真的幹了事，有好的效果。但第二波輸入疫症政府卻處理不當，掉以輕心，現時疫情正處於失控邊緣，要痛下決心，改變怠慢僥倖之心。

美國號稱民主自由國家，在新冠肺炎大疫之前，總統特朗普也不得不向軍隊求救，建設戰地醫院，改裝場所作臨時醫院，軍隊支援地方維持治安和秩序。香港疫情未如美國失控，但醫療和隔離設施不足仍會帶來疫情失控的可能性。政府需急謀方法，大刀闊斧地採取緊急措施，把一直以來的畏難而退的態度改變。

香港要保住醫院體系，不能讓意大利的情況出現，便要令確診患者可全數隔離治療。要減少確診和社區感染，便要抽調場地集中隔離。也不要管隔離場地的生活質量條件。為防染病和病毒擴散，盡快全面集中隔離。寧枉毋縱，不理會無理或有理的投訴。

假若一旦失控，政府應有緊急計劃應對。一是對內宵禁，所有人家居自我隔離、盡量停工停市；對外則封關封城。海外的香港居民也讓其暫時在該國居留，政府在當地支援，不使回流者把疫病病毒帶返（特別如冰島發現的變種病毒）。二是徵調公私場所，倣效內地建設方艙醫院，增集中隔離，實行全面增加病床和隔離設施。寧多勿少，寧有病床等人，不能病人等床。這些都是內地的成功經驗，政府為甚麼不認真學習？三是設備不足，醫護不夠。徵召退休和私營醫護，也可往廣東省求援。廣東省疫情已緩，已出援外國，香港危急也可求援。

四是動員中醫，用內地政府公布的防治方法，以中醫補西醫之不足，也更好地醫治長者和久病者。