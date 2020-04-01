九月立法會選舉尚有幾個月，反中亂港各路人馬正在「積極協商」或弄「初選」，推出最有可能勝出政客。在他們看來，今次選舉是「千載難逢、稍縱即失」的總奪權機會。這個判斷沒有錯，只要作好充分準備、只要北京和香江府衙做出「選舉如期舉行」的決定，他們就能在「千載難逢」中奪權成功。

之所以「千載難逢」，一是反對派發動的暴亂已讓他們的政治聲勢大大壓倒了北京和香江府衙。

二是在他們的「強大聲勢」和蠱惑煽動下，香港社會已黑白顛倒、是非混淆，弱智、腦殘、低能、發洩仇恨等選舉文化大面積的決堤氾濫。

三是在暴亂持續、規模巨大、暴徒橫行、法治淪喪之下，選舉秩序必須有的公平性、公正性、安全性蕩然無存，這個局面由反對派一手造成，也最有利於他們的選情和亂中取勝。

四是香江府衙內的港英餘孽、無間道正在利用這個「千載難逢」的暴亂機會，千方百計的為反對派力爭選舉勝利，保駕護航。

五是朝廷經受了「止暴制亂」始終未止的慘痛教訓，似乎還沒有看出這場暴亂之下選舉形勢及惡果的嚴酷性、危險性，仍然心懷僥倖和幻想，下不了叫停選舉的決心，以為用一些「修補」之道、「把關」之法，就可以「禦敵於選舉大門之外」，兼且還重複去年十一月區議會選舉大敗的錯誤而不知。

六是香港建制派對朝廷處理暴亂和選舉問題的一誤再誤、一錯再錯十分沮喪，對朝廷的軟弱、綏靖、光說不練、搖擺不定十分沮喪，鬥志消沉，選舉信心大失。

上述六條，造成了反對派獲勝之「千載難逢」，也造成了建制派必敗之「千載難逢」。如果朝廷還看不到這個危局和惡果，不叫停九月選舉，那就真要聚九州之鐵，不能鑄此錯也。要扭轉這個對我大不利、對敵大有利的存亡之危，叫停選舉是唯一辦法，也是最佳辦法，此亦「稍縱即失」也。