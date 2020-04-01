利用網上平台散布謠言、製造仇恨、煽動暴力、鼓吹襲警，是香港反對派的慣用伎倆，也是黑暴持續逾九個月仍未平息的主要原因。近日警方對症下藥，繼檢控涉嫌「煽動意圖罪」的中西區區議會主席鄭麗琼後，又拘捕一名網絡群組管理人，可謂釜底抽薪，擊中要害。難怪黃絲老羞成怒，指摘警方濫捕、公報私仇、政治打壓、白色恐怖。有位黃到出汁的所謂法律學者更指「煽動意圖罪」屬政治檢控，違反人權。

暴徒打砸破壞、堵路縱火、暴力私了、製造炸彈，被視為理所當然；警方依法執法，打擊網上罪案，阻止煽動暴力，反被指違反人權，這到底是甚麼混帳邏輯？該名學者讀的到底是甚麼法律？這班人最喜歡拿自由和人權做擋箭牌，大家都知道，自由和人權並非沒有限制，網絡世界更非無王管，絕大多數國家都有法例規管網絡，美國更以國家安全為由，制訂一系列網絡安全法律，嚴密監控所有網絡。

香港也非無法可依，大部分法例均適用於網絡世界，只是當局長期有法不依，執法不嚴，網絡才會烏煙瘴氣，淪為罪惡淵藪。警方最近拉人封網，雖然姍姍來遲，但遲到好過不到。這向社會尤其是年輕人傳達了一個明顯訊息：不要以為隱身網絡就可以為所欲為，任何人在網上散布謠言，煽動暴力，都會留下犯罪證據，都必須負上法律責任。

從反對派氣急敗壞的反應來看，警方的行動顯然擊中他們的痛處。自從黑色暴亂爆發以來，警方共收到一千六百多宗相關投訴，其中只有五百多宗是由當事人提出，其餘大多屬於子虛烏有，七百多宗由十七人提出，更有一人作出一百七十宗投訴，可見香港既有「覆核王」，也有「投訴王」。他們躲在暗處施放冷箭，正如隱身網絡散布仇警言論一樣，以為人不知鬼不覺，其實人在做，天在看，所有卑劣行徑都逃不過天眼。