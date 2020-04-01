香港的劏房大概是世界各地國際金融中心當中稀有的奇景，獨一無二，其他地方的貧民區，很多時候都是自成一國，一片凌亂破落，而香港劏房卻出現在鬧市旺區大廈之中，而且外國居住環境因為地方大，人與人之間的生活空間還是保持有一定距離，不會像香港劏房戶數個家庭擠在數百呎斗室內，簡陋的間隔不能保障任何人私隱，大部分都是沒有窗戶，望不到早晨的太陽，也看不見未來。

劏房因為是擅自改裝，移動了屋內的渠管， 隨時會有滲漏，密閉空間混雜多人，更成為散播瘟疫病毒的溫床。香港九萬多個劏房，廿多萬名住戶活在地獄，而每個月交的租金，數十平方呎房間竟然高至六七千元，簡直是天大的荒謬。而更大的荒謬，也是發生在劏房內。一名廿一歲在酒吧工作的青年，上周六被通知確診了新冠肺炎，衞生署的熱線打不通，他上網查詢，發現資料顯示自己是被送去廣華醫院，但事實上他在自己所住的劏房等了兩天，直到周一才有救護車把他送院。 這段期間內同住的母親以及鄰居數戶都飽受病毒傳染的風險，而且由於通風不足以及排污系統連接整幢大廈，隨時造成大規模播毒，遠的有當年淘大沙士事件，近的有長康邨及富亨邨，當局簡直是漠視住戶的健康安全，而且讓確診病者苦等，假若患者病情惡化，那誰來賠命？更令人震驚的是兩天原來都不是最長紀錄，還有另外一名男子竟然要困在家中等四天才獲送院救治。

當局承認因為隔離病床不足，故此未能盡快處理患者，幸好大部分香港人都比較文明，確診患者大都自律地留在家中，沒有出街食車仔麵或者落酒吧嬉戲，亦沒有出現像外地確診患者故意報復社會，吐口水塗在公眾場所播毒，否則香港會變成下一個美國，死得人多了。市民無奈自救，無能政府請不要厚顏無恥邀功了。