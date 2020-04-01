有港人外出旅行被困秘魯，據悉因為住宿的旅館有住客受到感染，接受新冠肺炎病毒檢測後被確診，旅館被封，需要隔離三個月後才可外出，也不准離境回港，於是找立法會議員求救，議員要求特區政府與秘魯政府洽商，並派出包機接返。此事在網上引起頗多不同意見的回應：有網民認為派出包機接回被困港人天公地道，而且已有橫濱鑽石公主號和武漢撤離先例，沒道理把秘魯當作例外；也有網民認為當事人出發時，新冠肺炎疫情正在世界各地蔓延，特區政府早已勸喻市民留在家中，他們還堅持出行，明顯是甘願去冒風險，怎可以現在出現問題要求包機接返，叫納稅人埋單？有人以颱風襲港時有人去海灘沖浪作例子，指當事人只顧自己尋求刺激，出了意外時卻要求消防派人拯救，是典型不負責任的「港孩」心態。

這則事件的消息來源混亂，有需要先分辨真偽。有報道說求助的是旅行團，有旅行社派出領隊，還指部分團友獨斷獨行，旅遊時特意在不同景點展示港獨標語，他們既然主張港獨，很可能持其他國家護照而非持中國香港特區護照，所以有困難應向護照簽發國求助，中國大使館毋須理會。也有報道指當事人是自由行旅客，住的是自己預訂的當地青年旅舍，有曾在該旅舍住宿的網民說，居住環境和食物質素都合標準，例如早餐一般都是咖啡麵包，現今報稱受困旅客的膳食還加上麥皮，比標準早餐豐富得多。多人合住大房也是訂房時自己選擇，旅舍其實有收費較高的單人房和雙人房，沒道理說入住時為了省錢選好大房，如今不滿意卻要求政府代支付較高級房間。

其實最重要弄清楚到底求助的是誰？是旅行社的旅行團還是自由行背包客？如果是旅行團，旅行社在當地應該有一定業務聯繫，出發前也要求團友先買保險，遇到這類困難有權要求保險公司賠償。萬一真是要中國大使館去安排，要香港特區政府特別派出包機，巨額費用應由旅行社和保險公司負擔。香港與秘魯之間並無直飛航班，起碼要轉機一次，包機費用不菲。如果當事人是幾個背包客，平均包機成本更高，當事人是否願意負擔，最好也先了解一下，避免事後出現爛帳，要大眾納稅人埋單。

上次特區政府派出包機往橫濱接載香港居民回來時，發覺所謂「港人」之中，其實有人持的是外國護照，有其他國家照顧撤僑，不用特區政府擔心。今次最好也先查清楚，避免勞煩當地中國大使館，特區政府派出包機，勞民傷財後，才發覺原來接載的是外國子民。