本港新冠肺炎確診個案如火箭飆升，專家憂慮很快就會衝上二千大關，顯然不是杞人憂天。目前最大的問題是隔離床位不足，有確診病人竟要等四日才能入院，增加社區播毒風險。面對此情此景，港府不可能繼續等運到，必須採取果斷措施。

一方面要倣效內地增建港版方艙醫院，或最低限度改建體育館為臨時醫院，專門接收患者；另一方面亦要和私家醫院商討買位，倣效年前流感高峰期的做法，將公院其他病人分流，騰出更多公院床位改為隔離病房。

這些都是可行之法，康文署轄下的體育館已可徵用，私院買位亦有先例可循，按道理沒有難度和阻力。但很可惜，至今未聞廢官有這方面的計劃，只是一味要求市民自律遵守「社交戒嚴令」。別說港府有法不依，執法不嚴，即使真的人人自律，不增加隔離床位雙管齊下，公院崩潰也必一語成讖。

枉廢官個個吹噓自己為精英，不是年年考第一，就是智商達神童級別，結果一遇考驗即跪低。去年反修例黑暴一發不可收拾，正是林鄭月娥拖拖拉拉，方寸大亂之故，加上律政司司長鄭若驊其身不正，從來沒有認真檢控暴徒和黑手，終於將好好的香港摧毀。新冠肺炎疫情也是一樣，林鄭領導的一干廢官個個如在夢中，不踢不動，食衞局局長陳肇始甚至曾揚言「口罩供應穩定，價格尚可」，結果不旋踵即爆出口罩荒，堪稱高薪低能的典範。

不管怎麼說，疫情已進入要緊階段，香港能否逃過全面淪陷，端視乎港府能否力挽狂瀾，這不是林鄭自吹「迅速應變」就能當真的。偏偏港府只知死拖爛拖，封關固然擠牙膏，連澳門二月初已關閉娛樂場所，港府也拖到日前才做，而且做一半不做一半，卡拉OK、麻雀館不受此限。林鄭的特首任期頂多還有兩年，到時拍拍屁股和老公回英國雙宿雙棲，可憐香港被廢官搞死，兩年後不知是何等光景矣！