古人崇尚政簡刑清，不無道理，有時政令愈繁，流弊愈多，就算立法原意是好，效果卻可能適得其反。自新冠肺炎病毒來襲，全世界草木皆兵，食肆是播毒之源，香港政府當然要立例規管，但條文過於細緻，讓經營者不能自主，事事無法騰挪，客人反倒更易遭殃。

新例通過後，有一趟我獨個兒去光顧一家連鎖快餐店，按政府規定，食肆門口有員工先替客人量體溫，這個措施沒問題。但店舖為滿足另一規例，桌與桌之間要留一米半距離，結果一半的桌子被封了，而剩下來的桌子都有人滿之患。那一天，我便與三個人共坐一桌，全桌四人互不相識。坐在對面的一位，邊吃邊談電話，飛沫可能噴到我的飯菜上，而旁邊的大叔吃完了飯，翹起二郎腿在閱讀報章，邊讀邊輕輕咳嗽，飛沫又可能會落在與他相對的客人之上。

我光顧食肆是下午茶時段，並非最繁忙的時間，未立新例前，客人可以三個、兩個各坐一桌，盡可能不跟陌生人對面而坐，那時候用餐反倒覺得安心。如今被迫人擠人的圍坐一起，愈坐愈沒有安全感，結果我那天匆匆吃完，便忙不迭地離去。

政府規定每間餐廳只能開一半座位是對的，但其他措施就可多留彈性。如上述的快餐店，如果不必嚴守桌與桌之間保持一米半距離的規定，店舖就可將全部桌子開放，再規定客人之間不能面對面而坐，此舉同樣是只用上一半座位，但可能對防止新冠肺炎病毒流播更有幫助。

一方水土養一方百姓，一地法規管治一地之人。香港政府立法防疫應該像西方國家一樣嚴格，但是不必像西方的法規般瑣碎，因為香港人自我防疫的意識甚高。如果有店舖因為規例放寬了，而安排得不符合政府的衞生標準，客人們警惕性強，自然掉頭就走，故政府不妨給市場多留一點自由度。