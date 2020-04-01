歐美確診新冠肺炎及死亡人數一直在升高，情況令人感到悲哀！執筆時，美國確診新冠肺炎人數已逾十六萬，死亡人數逾三千人，總統特朗普已經決定將涵蓋全國嘅社交距離指引有效期延長至四月底，預測當地疫情在未來兩周進入高峰，同時改口風稱美國經濟至少要到六月才開始復甦。

美國一開始便以輕慢的態度去應付這場疫症，如今即使反省亦太遲！碰巧今年是美國大選年，不遇上這個疫潮，特氏幾乎坐定粒六「當蒜」，然而最新民調顯示特氏支持度落後給拜登！

美國防疫一早失先機，早前有專家預測，如不採取嚴格措施監控，情況最嚴重可導致逾二百萬人病死！早前特氏知驚，發表為期十五天防疫指引，呼籲國民在家工作、上課，避免出行或到酒吧食肆，唔好舉行超過十人嘅聚會。佢仲話，如果美國市民做得愈好，呢場噩夢就會愈早結束！鬼唔知咩！面對失控疫情，任你是大人物，講嘢竟忽然變得低B！之前仲牙擦擦咬住中國唔放，死都要把「新冠肺炎」改為「中國病毒」，其後同中國國家主席習近平通電話後，改口說「防疫上有許多地方可以向中國學習」，何前倨而後恭？

特氏不改好認叻性格，佢話美國死亡人數僅約十萬至二十萬人的話，已反映政府和市民的防疫工作出色！之前民主黨眾議院議長佩洛西指現階段政府應集中防疫，而非討論應否重開經濟；特氏反駁「經濟停擺導致市民出現抑鬱，甚至有很多人會因此自殺甚至濫藥」；並形容佩洛西係「一隻生病的小狗」！中國人說「人君而無諫臣則失正」，君主若沒有能直言規勸的臣子，就會失去公正嘅行止！至今美國仍有不少州嘅醫療系統面臨崩潰，如嚴重缺乏呼吸機，特氏仍聽不入忠言，有諫臣都係廢！美式民主，說穿了不值一文錢！