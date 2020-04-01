美國紐約州新冠肺炎疫情陷入災難，確診個案已超過六萬宗，比中國湖北省不遑多讓，看着紐約全州醫療防線一崩再崩，令人不寒而慄，有媒體形容紐約是美國版的武漢，因為這裏是美國的震央，但也有紐約州先災難也必先甩難的希冀。對此，筆者甚感悲觀，只因看到聯邦政府對地方政府仍是政治謀算高於救災的策略，這種操作指令，勢令紐約無法踏上武漢戰疫之路。

紐約州的災情打開媒體就能看到，但總統特朗普卻看不到，不但酸言酸語地說「我不認為有些地方說的數量真有那個需要」，向紐約州配送醫療資源，也是以要求十、只給零點一的比率撥備。最氣人的是，無知總統還高叫，本月十二日便要讓全美生活恢復正常，結果醫療專家及黨內一面倒的反對聲音，特氏才改口說「只是願望」。

紐約州及整個美國戰疫的最大障礙，是他們不但有一車豬隊友，這車豬隊友還是豬領導，掌握全國戰疫資源分配與制訂戰略。最近，陷入社交與封城隔離的美國人都會追看紐約州州長科莫與特氏隔空交火，一個是領兵在前線戰病毒的州長，一個是掌資源在後方說風涼話的總統，很多美國人不止一次問道，如果科莫是共和黨人，紐約州的民眾會否好過些？答案是不會！

因為特氏絕不會在選舉的關鍵時刻承認他領導抗疫犯了大錯，更沒有本事滿足地方政府要求的醫療器材，因為美國根本沒有，縱使他已簽下國防生產命令，迫令製造飛機大炮的波音、美國通用電器轉而生產低技術、低利潤的呼吸機、口罩等，但遠水不能救近火，何況全球有哪一個國家與政府沒有搶購上述貨品？無論是買原材料、還是生產技術及臨時上陣的調整，都需要時間，可惜紐約州最缺乏時間。紐約州人心寒心死了，其他如新澤西州、加州及佛州等確診案例每三日便翻倍，他們也在火箭般飆升的疫災中心冷了。