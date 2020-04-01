自新年以來，香港政府的抗疫工作一直沒有停止，大部分市民也在維持高度的戒備。當然，長時間的警覺性也會因持久的疫情而有所鬆懈，實乃人之常情。不過，香港只是剛剛進入另一個階段，我們實在沒有條件可以放鬆抗疫的心情。

我們必須謹記，當局所頒布的防疫措施是有法律效力，違反相關規定者與觸犯刑事罪行無異，有機會招致罰款及監禁的後果。上周，據報有一名未成年的少年人，戴着檢疫手帶仍與家人外出用膳，當場被途人發現及嚴厲批評。即使違例者較為年輕，但最終亦需送往禁閉檢疫中心。行政長官林鄭月娥亦多次表明，對相關措施會採取零容忍態度，不予警告即時檢控。

數天前，已有一宗虛報接受檢疫地址的案件判決。當事人被判即時入獄三個月，並將留有刑事案底，實在得不償失。裁判官表示，犯事者雖然不是確診病患，但行為罔顧社會安全，亦可能會令醫護人員的防控工作失效。近日，社會多次提醒市民遵守檢疫命令，不只是為防止己身受到感染，更要保護前線醫護人員，讓我們的公共醫療系統能夠持續運作。

為進一步遏止新冠肺炎疫情，當局於上周頒布更為嚴厲的人流管控措施，規定禁止四人以上的集會。相關措施對食肆有較大的影響，除每枱人數不得多於四人外，枱與枱需要保持至少一點五米的距離，亦不可超過原有一半的入座率。雖然新制訂措施嚴苛，但基於對防疫有正面作用，相信能夠得到社會的體諒與支持。

事實上，今次的防疫措施可算是香港史上首次，幾近所有市民均沒有相關經驗，初期也未必真正理解嚴守防疫的重要。加之，去年社會充斥不信任政府的氣氛，使一部分人士會有錯覺，以為未必需要遵從當局所定下的規例。然而，有着檢控的案例作為參考，今天就應當機立斷告誡親友，必須嚴謹遵守所有防疫命令，否則將會有極其嚴重的後果。

另外在抗疫期間更為令人擔憂，就是假新聞在網絡流傳，這不但會製造不必要恐慌，更打擊防疫權威部門的公信力。雖然香港現時沒有專門法例打擊假新聞，但現有煽動他人犯法的行為亦可觸及部分的檢控空間，而煽動罪亦規管發放訊息的界線。當局不但要敢於利用相關條例進行檢控，也需着手研究專門立法的可行性。

以歐盟作為參考例子，當地稱假新聞為「大規模殺傷性武器」。故此歐盟針對假新聞成立「事實查核中心」，派人在網上巡查散播的消息，為不實的內容進行澄清，以達到穩定人心的作用。當然，打擊假新聞不是限制言論自由，而是需要採取合適措施，防止有人居心叵測，刻意製造混亂，危害公眾秩序或社會安寧。

最後我們要有心理準備，可能需與疫情周旋一段頗長時間，也許數個月，也許是未來的兩三年，沒有人現時能夠準確知道。不過，只要我們了解新推的人流管控規例目的是為預防、抵禦、阻延或以其他方式控制新冠肺炎疫情，為己為人，嚴遵法律，疫情可望盡快完結。