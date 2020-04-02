功夫茶：有書唔讀做火魔　學生哥想搞邊科

自去年黑暴以來，「現世安穩，歲月靜好」從此在香港呢個「福地」消失！代之而起嘅係「烈燄暴行，處處火頭」，阿哥，今年元旦大遊行，連滙豐總行兩隻風水銅獅都被黑衣暴徒私了，火燒獅頭，搞到「木箱藏獅」，破壞風水，莫此為甚！市民再難「摸摸獅頭，萬事不愁」，嗱！尋日滙豐股價插水，獅王「失息」，市面一片哀嚎！

言歸正傳，黑暴以來，每次黑衣人搞事，必定有「火魔法師」撚火助興！呢，港鐵太子站「831」事件七個月，又有大批人出來聚集玩嘢，佢哋擲慣汽油彈，習以為常，無了無休，立夏玩到立秋！晚上十時多，又整咗四個汽油彈入去旺角西洋菜北街警察體育遊樂會，幸好警察及時用滅火筒救熄，並追緝三名懷疑涉案嘅黑衣人！而同日港鐵旺角東站晚上突火光熊熊，懷疑遭人投擲汽油彈，幸好冇人受傷！

黑暴以來，烈火暴行已儼然成為呢個城市嘅標誌，黑衣人嗜火如命！尋日凌晨，大埔警署又被人投擲汽油彈縱火，三枚落入警署內，兩枚落在警署外，警方拘捕咗三名十六歲至十八歲男子，佢哋都係就讀同一間中學嘅學生，行動仍在繼續，不排除有更多人被捕！功夫茶真係𢱑晒頭，時代會變，明嘅！之但係學生無心向學都唔難明，難明點解佢哋由擲石頭變成擲汽油彈！暴力不斷升級，警方截查啲示威嘅年輕人，永遠搜唔到書本，年輕人，血氣方剛，即使搜到鹹書都不必驚訝！問題係搜到嘅竟然多數係梳打粉、小型石油氣罐、天拿水等。喂！乜香港啲學校變晒做軍校、兵工廠咩？

警方嘅數字顯示，今年一月至三月間，總共有十六宗向警察建築物投擲汽油彈嘅案件！

警署變惹火尤物，都真係估唔到！警方亦一再強調，「縱火」係非常嚴重嘅罪行，一經定罪，最高可被判終身監禁；甚至苦口婆心呼籲年輕人唔好以身試法，賭上自身前途。仲話相信佢哋有可能亦係受害者，被人煽動做出非法行為。

年輕人有書唔讀，唔知人生易老，青春難延，冇錯，父母、老師都有一定責任！之不過，一個社會，點解會變得「窮得只剩下暴力」？年輕人慾火焚身都容易理解，精蟲作怪，就係咁簡單！依家卻好似冇毛雞打交，啖啖到肉！郁吓就擲汽油彈！縱火燒警署、商舖、港鐵站，甚至點火燒政見唔同嘅人！一日冇火都做唔到人！鬼咩！毒果報將佢哋嘅縱火暴力浪漫化成「火魔法師」，又有一班妖人鼓吹「違法達義」，加上「司底驊」檢控暴行案件龜速甩轆，自己又歪嘴吹喇叭，法治淪喪，香港遂在烈火暴行中不斷沉淪！不過，功夫茶警告廢柴政府，如再不正視問題，任由烈火暴行升級，市民壓抑久矣嘅心中之火一旦在沉默中爆發，「星星之火，可以燎原」，唔該醒定啲吖！