世界視線：抗疫搞親疏有別　特朗普政治上腦

美國總統特朗普預言，按照目前的抗疫方向，最終會有十萬至二十四萬人死於新冠肺炎，預計未來兩周將非常艱苦，呼籲民眾要有心理準備。但現實卻是，特氏一方面以「戰時總統」自居，矢言帶領國民戰勝病毒這個「看不到的對手」，另一方面卻槍口對內，利用抗疫打擊政敵，說到底，還是為了大選。

特朗普的親密盟友、參議院共和黨領袖麥康奈爾，日前在接受保守派媒體採訪時，為特氏的抗疫表現大唱讚歌，並把矛頭指向民主黨，指其執意藉烏克蘭問題對總統進行彈劾，以致整個政府的注意力陷在其中，抽不出身來應付新冠肺炎。

民主黨為了打擊特朗普無所不用其極是事實，但參議院在共和黨人佔議席優勢的情況下，早在二月初就投票否決了彈劾議案；更有甚者，特朗普自己也承認，北京早在疫情爆發之初就向美方作出通報，是他自己掉以輕心，說甚麼「當普通流感處理」就好，甚至無視感染風險，舉辦多場大型選舉造勢大會，把疫情失控的帳一股腦兒推在政敵頭上，並不公道。

最過分的是，當特朗普宣布國家進入緊急狀態後，按理說全國應上下一心，拋棄政治分歧，合作抗疫，但當紐約州州長科莫向中央求援，要求分發幾萬台呼吸機，卻遭特氏冷待，聯邦政府僅象徵式地送去幾百台，連杯水車薪都不如。

不少國家將口罩、保護服等醫療物資收歸國有，由中央統一分配，在美國卻仍舊奉行「小政府、大市場」制度，價高者得，科莫日前就抱怨，呼吸機由原本二萬美元一台，炒高至五萬美元。當然，有些共和黨人擔任州長的州份，特別是年底大選必爭之地的搖擺州份，處境卻幸運得多。俄亥俄州州長德萬直接致電特朗普，投訴食品及藥物管理局（FDA）官僚習氣嚴重，當地有公司發明了一種機器，將N95口罩的日生產量大幅增至十六萬，但FDA只准許一萬個流通市面，特氏聞訊後親自處理。問題是病毒無紅、藍之分，特朗普抗疫政治掛帥、親疏有別，恐將釀成巨禍。