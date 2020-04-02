正論：規管場所亂夾漏　刊憲補鑊見無能

港府施政離地兼低能已非今日的事，但大疫當前仍死性不改，則同草菅人命無異。為遏止新冠肺炎擴散，當局上周六起暫停六類娛樂場所營業十四日，但做一半不做一半，卡拉OK、麻雀館等高危場地竟不受規管，激起輿論嘩然。結果卡拉OK驚現小型爆發，七人確診，港府才亡羊補牢，昨日急忙刊憲補鑊，奈何連公布消息都混亂過人，令人無所適從。香港在廢官胡亂作為下，有可能戰勝疫魔嗎？

說港府公布混亂絕非無的放矢。昨日早上先傳出行會召開緊急會議，商討規管卡拉OK等漏網場所，到了下午，港府刊憲將卡拉OK、麻雀館、夜總會及美容院等六類場所列入《預防及控制疾病條例》下、娛樂場所暫時關門十四日的附表，生效時間是同日下午三時。詎料港府又解釋相關公布只是法律程序，仍要待食衞局局長指示才公布生效時間。接着又傳出暫時關門的是卡拉OK、麻雀館及夜總會，不包括美容院、按摩院和會所，後者只需為顧客量體溫及提供消毒劑即可。直到傍晚七時陳肇始會見傳媒，才確定有關措施於昨日下午六時生效。

抗疫如救火，偏偏港府思慮不周，毫無章法，「擠牙膏式」抗疫不特止，連發放重要訊息也是一片混亂。有美容院東主批評當局做法一時一樣，令人無所適從，當初以為三時要立即關門，後來又改為只需加強規管而非停止營業，結果是僅餘的一兩個客人也取消預約不敢來。人們不禁要問，港府抗疫「亂晒龍」，玩殘市民及商戶，到底想點？廢官知道自己正在做甚麼嗎？

必須指出，昨日本港新增五十一宗確診病例，當中包括一名美容院職員，該職員曾幫一名患者進行療程，懷疑因此受感染，證明美容院的播毒風險和卡拉OK本質上沒有分別。正如立法會議員質疑，有些行業可以營業，有些需要關門，有些則不用理會，到底準則何在？連賊過興兵也做得不徹底，難道又要等到更多美容院、按摩院出事，港府才走出來修修補補嗎？

事實證明，由斬件式封關怨聲載道，到檢疫制度形同虛設，再到規管娛樂場所半桶水，港府沒有一次不是後知後覺，沒有一次不是錯漏百出，沒有一次不是亂象叢生。澳門早於二月初已關閉賭場等娛樂場所半個月，當時本報已敦促港府倣效，但林鄭政府充耳不聞，更將防疫重責推給商戶自理。豈料話音剛落，「人間妖域」蘭桂坊即出現大爆發，亦有多個確診個案曾到過戲院，狠狠摑了林鄭一巴。惟港府仍未知衰，起初只是禁止售酒，被轟為無腦才被迫跪低，公布暫停六類娛樂場所營運及規管食肆，無奈又留下漏洞。結果措施生效僅數日便爆出卡拉OK七人感染，證明廢官根本低能。

更令人憂慮的是，患者無法即日入院接受隔離治療的情況不斷惡化，廢官不但沒有想方設法增加床位，反而大言不慚聲稱「情況不理想，但不能避免」，一副非戰之罪的模樣，簡直無恥。香港疫情本來不至於瀕臨失控，本來一切都可以避免，只是廢官掉以輕心、畏首畏尾、方寸大亂、屢次錯失先機才淪落至此。本報日前「十問政府」如何解決隔離病床不足等問題，是否愧對前線醫護人員，是否要在疫戰扯白旗投降，可謂說出無數市民心聲。

很可惜，港府恬不知恥，至今仍是避而不答。事實上，要解決隔離床位不足問題並非天大難事，一切事在人為，即使無能港府學不到內地廣建方艙醫院的做法，最低限度也可徵用迪士尼空置酒店、亞博館等場地改為隔離中心。須知道，病人不能即時入院，不僅其病情可能迅速惡化，更會造成社區播毒危機。本港確診個案由上月初至今以倍數激增，很快就會衝破一千大關，專家預計上二千宗只是遲早問題，港府一味望天打卦，是以為奇迹會突然降臨，還是認為死人也沒有甚麼大不了？

說到底，抗疫如打仗，必須上下一心，但別說港府抗疫無能，問責高官更是一盤散沙。現時失業率高企，勞福局局長羅致光固然不置一喙，就連刊憲修例和涉及檢控的防疫措施，律政司司長鄭若驊亦是從不露面，彷彿事不關己一般。更遑論部分市民自私自利，疫症肆虐仍熱衷外遊；有些返港留學生無法無天，不理檢疫令戴着手帶通街走，而黑暴至今未息，更是趁病攞命。香港正值生死存亡之際，社會卻不如十七年前沙士一役團結一致，即使僥倖捱過今次疫情，如何重建經濟和人心才是最大問題。