神州觀察：野蠻對待隔離者　愚昧無知勝病毒

人類的許多野蠻行徑皆因自身愚昧落後所致，施行起來也就顯得不可理喻，乃至缺乏人性。新冠肺炎病毒令全社會風聲鶴唳，惟在執行相關防疫隔離措施時，一些地方從政府到民間充斥各種極端歧視攻擊行為，完全不尊重被隔離者的應享權利，堪比病毒本身更可怕。

貴州貴陽一名在美國產子的年輕媽媽，近日攜同未滿兩月的嬰兒回鄉，經核酸檢測正常後，獲有關部門批准家居隔離，卻遭所在社區工作人員以封條封實家門及安裝閉路電視進行監控。附近居民更對其不依不饒，連日來不斷上門謾罵攻擊，並屢向社區辦投訴施壓，欲將其一家趕離社區，如同中邪一般蠻不講理。

防範病毒固然需要嚴格執行相關隔離措施，但是動輒以粗暴手段封屋圈禁，肯定不符合防疫政策，更與法治精神相違背；哪怕對方是存在播毒風險的人群，作為公民的基本權益總應得到保障，怎可像法師收服妖精那樣，貼上一道符咒就將民眾禁錮其中？畢竟他們不是囚犯，況且像電子手帶、腳環等先進定位追蹤科技產品早已廣泛普及，用於隔離更方便及更顯人性化，為何有人要捨文明不用，偏偏選擇最原始落後的方式？

至於那些對隔離者不分青紅皂白，上來就喊打喊殺之人，又哪來的辱罵攻擊別人的權利？唯一的解釋就是這種人自身太過愚昧無知，以致對事物失去了最基本的認知判斷能力，進而無端生出一些莫名的恐懼與排斥，對一切已到了草木皆兵地步，視隔離者如洪水猛獸、瘟神，為確保所謂的個人健康安全，不惜以惡毒心態、蠻橫手段剝奪別人的權利，背後凸顯的更是他們骨子裏的自私本性。

事實上，自疫情爆發以來，類似的野蠻行為便時有發生，尤其在早前疫情吃緊時期，防疫人員入室強拉居民或是將人塞入大黑箱等舉動一再遭輿論指摘。而在浙江、河北等地，民眾遭強行封屋情況亦如家常便飯，像浙江有人不但遭鐵枝、木板封實家門，門口還被貼上「武漢返鄉人員，請勿接觸」的告示；亦有網友反映當地縣政府統計完武漢返鄉人員後，卻將他們的個人訊息廣為散播，被指像在追捕逃犯。更有地方政府廣拉充滿歧視字眼的橫額，對疫區返鄉人員極盡攻擊，如同文革式批鬥，毫無人性。

更荒唐的是，因為某些人的無知而令小動物慘受無辜傷害，堪稱喪盡天良。譬如江蘇無錫有居民被隔離觀測期間，社區人員竟私自入屋擄走其所養小貓，然後挖坑活埋，行為令人髮指；更可怕的是，此舉是應周邊居民強烈要求而為，活埋小貓成了人人拍手稱快之事。病毒固然可怕，人性墮落至此更讓人心驚膽戰。