新冠肺炎疫情要多久才結束呢？

英國政府的說法是封城可能還需要六個月，六個月便是伸延至秋天，疫情到冬天亦未必可以完全結束。而英國現正進入高峰發病期，其他國家或早或遲，相互輸出感染的話，可能到冬季也完結不了，這便會到一年之後。

現時幾十個國家封關封市，停工停市，經濟停頓，如果要延長一年時間，眾多的企業與個人，乃至整個地區、政府和國家都可能會破產，全球經濟萎縮，人民生活將出現嚴重問題，連鎖影響的惡性循環便不會在一年內與疫情同時被克服，反而還會延續下去多年。個別國家負債和疫情同樣嚴厲的話，便有可能在破產之後一蹶不振，多年的發展毀於一旦。

今次是疫情與經濟危機結合，歐美政府的量化寬鬆貨幣政策是沒法挽救的。除非像上世紀三十年代的大戰把生產能力和人口大面積地毀滅，否則的話，只能讓疫症與經濟危機逐步演變，最終群體免疫和經濟低度平衡才可告終。這個過程將會是漫長又痛苦，破壞打擊在國與國之間出現，在社會不同階層之間將會是不平均和不公平，社會與國際的秩序和道德、制度都會受到廣泛的衝擊。或許這便是上世紀三十年代之後另一場的世界大蕭條。

假若全球各國持續封關鎖國，國際貿易和國際交流合作便會大部分終止，跨國的產業鏈便會斷裂，全球化的經濟體制便反轉過來，走上一國自主的生產和經濟體系，由全球化擴大的就業與收入便會銳減。

為保一國經濟，各國將減少出口與進口，小國窮國絕對會受到打擊，大國富國如美國等高度依賴負債和進口的國家，便絕對難望維持現有的經濟水平和規模。貿易戰不是美國加關稅限制進口，而是各國自顧不暇不願對美出口。

廣泛的衰退、失業與收入下跌，將把社會原有的矛盾惡化，像美國槍械普遍，則暴力活動將會乘勢而起，十分猖獗。在國與國爭鬥的陰影下，還有國內的種族、階級和地區的內戰風險。簡言之，二十世紀上半葉的國際與國內紛亂「風景」，正可作為當前疫情與經濟危機雙爆發的參照。

怎樣才可避免這樣巨大的世界危機呢？最關鍵的是疫情能否提早結束，但這不是一國之力所能達到，需要所有國家、社會齊心協力。要達到這樣的共識並不容易，還有不少國家、社會認識不到這樣的世界危機，還着眼於分化國家、分化社會，美國便是典型的例子。但災難臨頭，最後還是要合作，世界重挫之後或許可以經合作穩定起來。