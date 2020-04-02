華盛頓是老美開國總統，在他的紀念碑處，鑲嵌了一百八十八塊從全球各地募集而來的紀念石，其中有一塊刻着繁體漢字，上書：「華盛頓，異人也。起事勇於勝廣，割據雄於曹劉，既已提三尺劍，開疆萬里，乃不僭位號，不傳子孫，而創為推舉之法，幾於天下為公，駸駸乎三代之遺意。其治國崇讓善俗，不尚武功，亦迥與諸國異。余嘗見其畫像，氣貌雄毅絕倫，嗚呼，可不謂人傑矣哉……」這個碑文出自清末當過福建巡撫的徐繼畬所著的《瀛寰志略》，當屬「個人見解」，一八五三年由一位美國在華傳教士將紀念石以寧波府名義贈送華盛頓紀念碑，作為「歷史文物」，似有「代表中國」之意味也。

徐繼畬書香門第出身，中過進士，辦過洋務，他對華盛頓的評價基調乃「中國史觀」。他把華盛頓比喻成陳勝、吳廣、曹操、劉備式的人物，然其功業高德又是天下為公，駸駸乎三代，直追華夏古聖賢；治國崇讓善俗，不尚武功。那時美利堅合眾國的資本帝國還沒有完全形成，距對外擴張、稱王稱霸、巧取豪奪他國尚遠。華盛頓的個人品德和功業自然只能表現在崇讓善俗、不尚武功上，這樣的評價乃世界公論。

這之後，老美的資本帝國發展壯大，「提三尺劍，開疆萬里」也擴展到全球。然而，甚麼民主呀，自由呀，人權呀，法治呀，普世價值呀，這些「美國精神」還是喊得震天價響，聲音大過華盛頓時代。這些「軟實力」成了老美稱王稱霸、侵害他國利益的硬實力包裝、藉口、幫兇，「輿論先行」，「搞亂人心」，培植為老美所用的當地反對派勢力，顛覆他國政權，組建傀儡政府，「卓有成效」的推動老美資本帝國的霸權。

不過，天道循環，現在到了特朗普這一茬兒，老美霸權衰落，氣急敗壞之下，連「包裝」、「藉口」這類軟實力的面具都自我撕掉，就剩下蠻橫霸道，到處樹敵，重蹈古來一切帝國最終垮台之覆轍也。然而，老美立國甚淺，沒有歷史觀，也不懂歷史觀，說啥她都不會相信。